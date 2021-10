GF Vip daytime 11/10/21: Soleil incastra Sophie, affondo in diretta

Al GF Vip Soleil Sorge non si trattiene più ed in collegamento con Alfonso Signorini ha servito un affondo inaspettato a Sophie.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con la prima diretta di questa settimana, ma nell’attesa c’è il daytime di oggi che oltre a mostrare le dinamiche che si sono venute a creare tra i concorrenti di questa sesta edizione, c’è anche Alfonso Signorini in collegamento. Pronto ad anticipare gli argomenti che tratterà questa sera in studio con le sue due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Si parte con il botto con Miriana Trevisan e Raffaella Fico. E’ chiaro che le due non si sopportano, ma l’ex ragazza di Non è la Rai sembra rimanerci davvero male. Tant’è che ha rivelato che ha provato più volte ad avere un contatto con lei, ma la modella sembrerebbe non aver risposto nemmeno al suo buongiorno.

Ma attenzione perché il daytime del GF Vip di oggi non finisce mica qui, c’è un’incredibile sorpresa che ha atteso uno dei concorrenti.

Soleil Sorge affonda Sophie Codegoni al GF Vip: batosta in diretta

Manila Nazzaro ha festeggiato il suo compleanno al Grande Fratello Vip e la produzione ha pensato di organizzarle una festa a sorpresa, riempiendola di gioia, ma durante questo party ne sono successe di cose. Nicola Pisu ha provato a baciare Soleil, ma lei si è scansata rispondendo con “no grazie”.

Quest’ultimo però non si è di certo perso d’animo. Tant’è che poco dopo ha baciato Miriana Trevisan, ma Katia Ricciarelli l’ha stroncata, definendola una gatta morta. Qui le dinamiche finiscono e Signorini prende la parola per anticipare che cosa vedremo durante la diretta.

Alfonso Signorini ha ripreso il discorso del bacio, parlandole con Soleil in confessionale. Il conduttore ha preso la palla in balzo, parlandole anche dell’avvicinamento che c’è tra il suo ex Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Lei è convinta che i due si stiano avvicinando soltanto per favore delle telecamere. “Hanno molte più cose in comune di quanto si possa immaginare”

L’ex corteggiatrice ribadisce che non ha alcun ripensamento su Gianmaria, anzi, ma che non ha visto l’ora di levarselo davanti, per dirla in maniera gentile, ma stasera non mancheranno altri colpi di scena sul loro rapporto.