Grande Fratello Vip, nuovo colpo di scena tra Manuel e Lulù: Bortuzzo tuona

Al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è arrivato al limite. Tanto da cambiare in maniera drastica il rapporto con Lulù Selassiè.

Al Grande Fratello Vip in molti si erano convinti che quest’anno, la prima coppia a formarsi tra i concorrenti di Alfonso Signorini, fosse quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Tra i due, sin dai primi giorni trascorsi insieme, è sempre stato evidente un certo feeling. Tant’è che poco dopo è scattato il bacio.

Peccato però che da quel momento le cose hanno preso una piega davvero inaspettabile. In quanto la giovane principessa ha iniziato ad avere un atteggiamento morboso nei confronti del nuotatore. Mentre lui, d’altro canto, non è mai stato del tutto sincero con lei, assumendo un atteggiamento un po’ ambiguo.

Questo, con il passare del tempo, sembrerebbe confermare che i due non sono fatti per stare insieme e nelle scorse ore Manuel Bortuzzo ha gelato Lulù al Grande Fratello Vip. Lui è stufo delle sue continue scenate di gelosia e non ha alcuna intenzione di trasformare quest’amicizia in qualcosa di più.

Manuel Bortuzzo gela Lulù al Grande Fratello Vip: “Non cerco la fidanzata”

Ma che cosa ha scatenato una tale reazione in Manuel Bortuzzo al GF Vip? Il nuotatore ha trascorso qualche momento di spensieratezza in compagnia di Sophie Codegoni, facendo andare su tutte le furie la giovane principessa che gli ha fatto l’ennesima scenata nei suoi confronti, accusandolo di levarle del tempo prezioso insieme per donarlo agli altri.

Il nuotatore, dopo averle provato a farle capire tantissime volte che non ha intenzione di limitare le sue amicizie nella casa più spiata d’Italia, ha scelto di mettere subito in chiaro le cose con Lulù Selassiè. Rivelandole che non ha alcuna intenzione di voler trovare una compagna durante il corso di quest’esperienza e che lei deve deve smetterla di incatenarlo perché questa situazione inizia a stargli stretta.

“Inizia a non rompermi i coglion* per queste cose qua e lasciami in pace” ha esordito il nuotatore, arrivato al limite di questa situazione con la sua compagna di viaggio. “Io sono così perché questa cosa non mi va e non mi fa stare sereno“ ha aggiunto. “Io ti rompo il cazz* se fai le cose con gli altri? Perché non me ne frega niente ma gelosa di cosa?” le ha poi chiesto, quando Lulù gli ha fatto presente di provare una certa gelosia nei suoi confronti.

“Fai quelle facce di merd* perché lo faccio con lei e non con te e allora? Lo faccio con chi voglio. Non sono qui per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla” ha precisato, lasciando senza parole la giovane Selassiè. “Queste cose non mi toccano. Pensi che io a 22 anni mi perda in ste minchiat*?” le ha poi chiesto, per poi ribadire ancora una volta che lei non lo conosce per niente.

Tra Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip è calato il celo e lui sembra essere arrivato allo stremo di questa conoscenza.