In diretta al Grande Fratello Vip inizia un crollo totale di una concorrente. Ecco il duro sfogo

Il Grande Fratello Vip sta andando avanti e i concorrenti iniziano a delinearsi. Il pubblico inizia ad avere i primi favoriti e quelli che proprio non sopportano e i coinquilini della Casa hanno incominciato a raccontarsi.

C’è un concorrente che ancora rimane in disparte, forse non capito, forse falso, ma non ha ancora trovato la sua identità nella Casa.

Proprio la mattina dopo la puntata, scoppia in lacrime e si lascia andare ad un duro sfogo.

Vediamo di chi si tratta e quale è il suo problema

Miriana Trevisan duro sfogo al Grande Fratello Vip: “Non volerci credere“

Miriana Trevisan è una delle partecipanti della Casa del Grande Fratello Vip. Lei è una showgirl diventata nota nel programma Non è la Rai e ha collaborato con volti importanti della televisione italiana.

Poche ore fa, Miriana ha vinto il premio “Comodino” dopo le votazioni del cast insieme al coinquilino Nicola.

La Trevisan però non sta bene, soprattutto dopo aver avuto un confronto pesante con Raffaella Fico che l’ha definita falsa nella puntata.

La mattina seguente alla prima serata si è rilassata facendo un bagno in piscina con Davide e ha potuto confessare quale fosse il suo disagio.

Miriana scoppia in lacrime e l’attore si avvicina per capire cosa stesse accadendo: “Ho una cosa con me stessa che mi dà fastidio, non prendo le distanze da certe cose“.

Davide non capisce cosa intende e chiede di saperne di più, mentre la showgirl sta provando a fatica a raccontarsi.

Miriana si sente in difficoltà perché non riesce a capire tutto quello che accade nella Casa: quali sono le dinamiche che avvengono e non riesce a fidarsi delle persone, perché ha avuto un trauma nella sua gioventù che l’ha portata a non credere nella buona fede delle persone.

Mentre dice questo, la showgirl piange perché sta rivivendo il dramma del suo passato.

La gieffina è molto generosa e pensa che alcuni partecipanti stiano abusando della sua bontà. Lei chiede molto agli altri dandogli la possibilità di raccontarsi, ma nessuno è disposto ad ascoltare la sua storia.

Durante lo sfogo, parla anche della lite avvenuta con Raffaella Fico durante la puntata: “Mi ha mai chiesto chi sono? Se tu mi dici che il mio sorriso è falso vuol dire che non ho nessun mezzo per avvicinarmi. Neanche la gentilezza“.

Raffaella, infatti, crede che Miriana sia una falsa e le gira a largo senza nemmeno averle parlato.

Davide risponde dicendole che lei deve rimanere se stessa e non modellarsi rispetto agli altri: “L’importante è che tu sappia chi sei davvero, non dare il permesso agli altri di raccontare chi sei tu“.

Miriana continua ad avere difficoltà: “La mia fragilità è nel capire in tempo le cose, o percepirle e non volerci credere“.

Davide prova a farle capire cosa provano gli altri inquilini quando si rapportano con lei, raccontandole quale è stata la sua prima impressione.

“Quello che vedono da fuori è una sorta di falsità, non sei chiara. Inizi dieci discorsi e ne finisci uno, non si capisce se ti vuoi raccontare per farti vedere o se ti vuoi raccontare davvero“.

Questo suo modo di essere non permette agli altri di capire chi sia lei e facendogli credere che è una persona che non segue una traiettoria precisa. Miriana entra a far parte di troppi discorsi e fanno fatica a comprenderla.

Davide le consiglia di essere più schietta e sincera, dando modo agli altri di poterla definire in qualche modo.

Lui la vede come una persona molto allegra, ma anche molto triste e ciò non le permette di essere capita abbastanza.

Miriana ha difficoltà, perché secondo lei nessuno le chiede nulla e aggiunge che comunque avrebbe delle problematiche perché sono dei momenti delicati della sua vita: “Non ne parlo per non piangere“.

Miriana Trevisan è una donna che deve ancora farsi conoscere all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Davide l’ha aiutata a sfogarsi, ma lei non sente ancora il coraggio necessario per affrontare il suo passato. Speriamo che con il proseguire dei giorni riesca a lasciarsi andare