Sapevi di essere uno di segni più amari dello zodiaco? Se parlare con te è come mordere un limone, allora sarai sicuramente in classifica!

Come? Tu amaro? Ma chi lo ha detto?

Oh, nessuno tranne stelle e pianeti: non hai sentito le ultime novità?

Oggi abbiamo deciso, infatti, di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano ad individuare quali sono i segni zodiacali con i quali è veramente facile rimanere… scottati.

No, non siete i più focosi dello zodiaco e neanche i più arrabbiati: siete semplicemente i più “amari” fra tutti!

Se non ti viene in mente, tra le tue conoscenze, neanche una persona amara allora c’è una forte possibilità che tu sia in classifica oggi.

Non perdiamo tempo e scopriamo chi sono gli amari dell’oroscopo (ed anche che cosa intendiamo con… amarezza!).

I segni più amari dello zodiaco: sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Va bene, va bene: magari non sei tu ad essere uno dei segni più amari dello zodiaco ma, sicuramente, conosci qualcuno che è così.

Parliamo di tutte quelle persone che hanno un approccio alla vita decisamente… difficile da capire!

Per loro, ogni idea è vecchia e stantia, ogni esperienza porta con sé più rischi che benefici e, generalmente, sono persone alle quali è difficile proporre qualcosa o vederle entusiasmarsi dopo un brutto momento.

Perché? Ma semplicemente perché la loro “amarezza” impedisce (sia ai diretti interessati che alle persone che gli sono vicino) di divertirsi!

Certo, essere “amari” nella vita può voler dire anche aver avuto a che fare con situazioni e problematiche che ci hanno reso così.

Un anziano vecchietto che ha fatto la guerra e ha lavorato duramente tutta la vita per poi trovarsi con solo un pugno di mosche ha ben diritto di essere un poco amaro nella vita, non credi?

Tralasciando situazioni personali o brutti accadimenti (che possono giustificare la nostra amarezza), abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo quali pensa che siano i segni zodiacali più amari.

Non sappiamo cosa vi è successo nella vita; sappiamo benissimo, però, che potrebbe succedervi di essere amari… di default!

Sagittario: quinto posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono, incredibilmente, nella classifica di oggi dell’oroscopo. Chi lo avrebbe mai detto? I Sagittario, così allegri e felici ed infantili tra i segni più amari di tutti?

Ebbene, la risposta (purtroppo per noi e per tutti i Sagittario) è sì: i nati sotto questo segno possono essere veramente amari!

Il Sagittario, infatti, è un segno capace di buttarsi veramente giù di fronte alle difficoltà e di “soffrirle” in maniera veramente pesante.

Questo è un segno che parla sempre “al ribasso” di sé stesso e delle sue capacità. Quando si trova in difficoltà, quindi, perdere la speranza è veramente affare di pochi minuti.

Poveri Sagittario: appena qualcosa va male, vedono tutto nero!

Cancro: quarto posto

Incredibilmente, anche i nati sotto il segno del Cancro possono essere considerati tra i più amari dello zodiaco.

Sono proprio loro, infatti, ad occupare il quarto posto della nostra classifica e la notizia, sinceramente, ci stupisce un poco.

Il Cancro, infatti, è generalmente un segno amorevole e delicato: perché è così “amaro“?

Proprio in riguardo ai suoi sentimenti ed alla sua emotività, possiamo ben dire che il Cancro è uno di quei segni che faticano molto a mettere le giuste distanze tra loro e gli altri.

Così sentimentali e pieni di affetto verso gli altri (verso pochi altri, dovremmo dire) i nati sotto il segno del Cancro si buttano davvero giù quando qualcuno li tratta male.

Il Cancro diventa veramente amarissimo quando parliamo d’amore o d’amicizia: soprattutto se non si sente desiderato!

Scorpione: terzo posto

Vi è mai capitato di vedere uno Scorpione perdere fiducia in sé stesso o nel suo lavoro? Se non vi è mai successo, vi diciamo da subito che è uno spettacolo che non vi auguriamo di vedere.

Gli Scorpione, infatti, sono capaci di diventare amarissimi subito e di fare previsioni negative e catastrofiche al primo intoppo.

Se, poi, le cose vanno davvero male come lo Scorpione aveva paura andassero allora è veramente la fine.

Lo Scorpione si butta giù in una maniera veramente spaventosa, come non lo avete mai visto! I nati sotto questo segno, infatti, iniziano ad avere subito una visione decisamente amara della vita, come se niente possa mai andare più bene di nuovo.

Fortunatamente (e conoscendoli), i nati sotto il segno dello Scorpione hanno quasi sempre la possibilità di riprendersi: fanno solo un dramma dove non dovrebbe esserci!

Acquario: secondo posto

Gli Acquario al secondo posto della classifica di oggi dei segni più amari dello zodiaco? Ma è mai possibile?

In realtà la risposta è sì: gli Acquario possono veramente comportarsi come persone che hanno perso tutto alla minima difficoltà!

Gli Acquario sono persone che si impegnano molto, sia nella vita che nel rapporto con gli altri. Spesso e volentieri, infatti, tantissime persone si approfittano di loro oppure, anche se non si approfittano nel vero senso della parola, contano su di loro in maniera veramente esagerata. Cosa succede, poi?

Appena queste persone smettono di appoggiarsi all’Acquario o appena mostrano qualche segno di ribellione, per gli Acquario sembra crollare il mondo intero.

Spesso prendono sul personale “offese” minime o che magari non sono neanche offese e tendono a vedere veramente tutto nero.

Si rassegnano immediatamente a rapporti o situazioni irrecuperabili e, non appena si convincono che qualcosa è andato per il verso storto, per loro non c’è possibilità di riscatto. Gli Acquario sono persone che spesso peggiorano situazioni che neanche sono critiche, solo per il loro modo sempre “amaro” di vedere tutto e tutti quando hanno una giornata no!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più amari dello zodiaco

Al primo posto, invece, di questa particolarissima classifica dell’oroscopo troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone.

Chi c’è più “amaro” di loro? Assolutamente nessuno, possiamo assicurarvelo!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono persone che non si fanno proprio problemi a drammatizzare tutta la loro vita. Sono, dopotutto, i protagonisti dell’Universo, non lo sapevate?

I Leone, infatti, hanno spesso una visione decisamente amara della vita.

Non avranno mai la ragazza dei loro sogni o non conosceranno mai l’amore, non avranno mai una vita familiare da sogno e, soprattutto, non avranno mai il lavoro che volevano o non verranno mai pagati abbastanza.

Uno potrebbe essere d’accordo con loro se non fosse che, molto spesso, i Leone si lamentano di una vita terribile quando ne conducono, invece, una… decisamente favolosa!

Il Leone, infatti, è un segno pieno di risorse ed anche decisamente fortunato: spesso si lamentano senza sapere quanto sono, in realtà, baciati dalla Dea Bendata!

Per questo motivo, quindi, spesso i Leone sono (meritatamente o meno) decisamente amari. Si comportano come se il mondo stesse per finire o come se non ci fosse altra soluzione che vivere la vita… piangendosi addosso!