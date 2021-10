Scopriamo se sei nella classifica dei segni zodiacali che ti prendono sempre in giro oppure se, per tua sfortuna, sei dalla parte di quelli che vengono ridicolizzati!

Parliamoci chiaro: capita a tutti, prima o poi, di diventare protagonisti di qualche scherzo o battuta.

Niente di crudele o di troppo elaborato: semplicemente tra amici od in famiglia, tantissime volte, si creano dei veri e propri scherzi “ricorrenti” e capita di fare la parte della vittima!

Quello di cui vogliamo parlare oggi, invece, ha a che vedere con un tratto di alcuni segni zodiacali veramente interessante.

Ci sono persone che, infatti, non smettono veramente mai di prendere in giro gli altri: tu sei per caso tra questi?

I segni zodiacali che ti prendono sempre in giro: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Sai che potresti essere “colpevole” anche tu, vero, di questo tratto caratteriale?

Ci sono persone che non riescono a passare una serata senza scherzare o senza prendere in giro gli altri (ed anche sé stessi, dai).

Non lo fanno di certo per cattiveria ma magari, spesso e volentieri, non si rendono conto di essere “un poco” pesanti nei confronti degli altri.

Perché? Ma semplicemente perché prendono in giro senza sosta chiunque passi loro davanti e questo, a lungo andare, può risultare decisamente opprimente!

Come fare a riconoscere queste persone da quelle che sì scherzano ma almeno solo una volta ogni tanto?

Ovviamente ci ha pensato l’oroscopo a darci una mano: ecco perché, oggi, abbiamo deciso di stilare la classifica dei cinque segni zodiacali che ti prendono sempre in giro.

Dicci la verità: non è che ci sei anche tu tra le prime posizioni della classifica di oggi?

Acquario: quinto posto

I nati sotto il segno dell’Acquario sono in grado di prendere in giro gli altri senza veramente mai fermarsi.

Non si tratta tanto di essere persone che scherzano a tutto spiano o di fare battute precise sugli altri.

Per gli Acquario, quello che è veramente importante, è semplicemente essere allegri, ridere e scherzare. Non smettono veramente mai ed a volte questo crea dei problemi!

A forza di scherzare sempre, c’è chi crede che l’Acquario sia serio e, quindi, prima o poi, si finisce per fraintendersi. Per l’Acquario, quindi, esistono solo due mood: o non prende in giro mai (per evitare che gli altri lo accusino di scherzare troppo) oppure scherza a tutto spiano!

Ariete: quarto posto

Ai nati sotto il segno dell’Ariete diamo solo un quarto posto anche se sappiamo benissimo che si meriterebbero molto di più.

Anche loro, infatti, non fanno veramente altro che ridere degli altri e con gli altri giorno e notte: se c’è un Ariete in una stanza sentirete per forza delle risate ad alta voce!

Gli Ariete sono persone che si approcciano agli altri tramite lo scherzo, talmente tanto ormai che non dicono più niente di serio se non a battuta.

Piacere ad un Ariete o essere antipatici ad un Ariete vuol dire sentire, in ogni caso, la stessa quantità di battute o prese in giro.

Quello che cambierà, al limite, è il loro modo di comunicarvi le battute: ma potete star certi che non smetterà proprio mai di prendervi per i fondelli!

Sagittario: terzo posto

Possiamo fare un test per capire subito se siete mai stati in classe con un nato sotto il segno del Sagittario: c’era qualcuno che rideva sempre, poco importa cosa stesse succedendo nell’aula?

Allora la risposta è sì: sicuramente c’era un Sagittario tra di voi!

I Sagittario, infatti, sono persone che trovano tutto (ma proprio tutto) estremamente divertente e non la smettono mai di fare scherzi e ridere.

Nel bel mezzo delle situazioni più complicate, sono sempre loro i primi a ridere e a prendervi in giro: impossibile sfuggire al loro modo di fare ed ai loro scherzi!

Con il Sagittario si deve ridere sempre: è quasi tassativo in questo e forse, gli scherzi, sono l’unica cosa che i nati sotto questo segno prendono veramente sul serio.

Cancro: secondo posto

Che sorpresa, i nati sotto il segno del Cancro così in alto nella classifica dei segni zodiacali che ti prendono sempre in giro! Possibile che si tratti di un errore?

Se la pensate così è perché, evidentemente, non avete ancora conosciuto un nato sotto il segno del Cancro: non la finiscono veramente mai di scherzare!

Magari cercano di fare dell’ironia ma così sottile che nessuno li capisce oppure usano gli scherzi come un meccanismo di difesa.

Magari ancora, invece di presentarsi per le persone che sono veramente, i nati sotto il segno del Cancro raccontano delle colossali “panzane” sul loro conto, cercando di farvi cascare in un tranello per poi svelare che tutto quello che hanno detto era una bugia.

Perché lo fanno? Semplicemente perché trovano divertentissimo scherzare con gli altri, confonderli e prenderli in giro.

Sembra strano, visto quanto sono gentili e carini, ma è proprio così: il Cancro è uno dei segni zodiacali che ti prenderà sempre in giro!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che ti prendono sempre in giro

Fate largo ai nati sotto il segno dello Scorpione: sono loro quelli che non possono assolutamente mai smettere di prendervi in giro!

A vederli, ovviamente, non si direbbe proprio mai: nella vita di tutti i giorni, infatti, gli Scorpione sono persone serissime e posate, sempre attente ad emanare un’immagine perfetta di sé!

Appena li conoscete meglio, però, vi renderete subito conto che i nati sotto il segno dello Scorpione sono dei veri burloni e non solo: non si fermano mai!

Dagli scherzi “pratici“, organizzati in maniere da farvi spaventare o da farvi credere qualcosa di strano fino alle vere e proprio prese in giro, non c’è scampo.

Lo Scorpione sta sempre e comunque ridendo… di fronte a voi! (E a volte anche alle vostre spalle: dobbiamo smascherarli).

Gli Scorpione sono fatti così: non parlano facilmente di sentimenti e faticano ad esprimere quello che sentono. Se gli state simpatici o se hanno interesse in voi, però, di sicuro potete aspettarvi di essere presi in giro in maniera costante ed incessante!