No, non preoccuparti: non devi toccarti le dita dei piedi per dimostrarci che sei nella classifica dei segni più flessibili dello zodiaco!

Pronti? Partenza, via!

Bene adesso vogliamo vedere fino a quanto riesci a piegarti e dove arrivi con le mani ed anche… no, dai, scherziamo.

Questo non è un test di flessibilità in palestra ma semplicemente una classifica dell’oroscopo decisamente particolare.

Non sai di che cosa stiamo parlando? Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di darci una mano a stilare la classifica dei segni… più “morbidi” dello zodiaco.

Curioso di scoprire se ti trovi in una delle prime cinque posizioni? Allora controlliamola subito!

I segni più flessibili dello zodiaco: ecco la classifica e le prime posizioni dell’oroscopo di oggi

Quanto credi di essere flessibile, nella vita?

No, dai, non parliamo di risultati in palestra ma di come ti comporti con te stesso, con le tue cose da fare e con gli altri.

Ti sembrerà strano ma saper essere flessibile nella vita è cento volte meglio di essere capaci di fare evoluzioni fantasmagoriche su un tappetino da yoga!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di spiegarci quali sono i segni più flessibili dell’oroscopo.

Credi di essere tra loro?

Decisamente amati da introversi e ritardatari, i segni flessibili sono quelle persone capaci di adattarsi a qualsiasi situazione, senza prendere niente sul personale.

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni: magari c’è anche il tuo segno zodiacale e scoprirai un lato ed un modo di essere di te che non avevi ancora esplorato!

Scorpione: quinto posto

Come? Gli Scorpione si trovano nella nostra classifica di oggi dei segni più flessibili dello zodiaco? Ma è mai possibile?

Beh, la risposta è assolutamente sì: i nati sotto il segno dello Scorpione non si fanno proprio problemi ad essere flessibili… anzi!

Chi è nato sotto questo segno è generalmente una persona molto occupata: rimbalza dalla palestra al lavoro, dagli amici al fidanzato, dalla spesa al club senza fermarsi veramente mai.

Quando qualcuno gli propone un’avventura è il primo a dire sì (oltre che, ovviamente, proporne tantissime di sua spontanea volontà). Più di tutto, però, lo Scorpione capisce assolutamente la necessità di riposare: non se la prenderà mai se cancellerete un appuntamento con lui!

Toro: quarto posto

I nati sotto il segno del Toro sono tanto precisi quando si tratta di organizzare viaggi o di lavoro quanto flessibili su tutto il resto.

Ma il mondo non potrebbe fermarsi un poco mentre loro riposano?

I Toro sono semplicemente persone che non si fanno problemi ad ammettere di essere la quintessenza della “flessibilità“.

Adorano rilassarsi e non fare niente, detestano le scadenze e le obbligazioni e di certo non vogliono uscire di casa se possono evitarlo.

Ecco, quindi, che sono tra i segni più flessibili di tutto lo zodiaco. Come dar torto al Toro? Fanno venir voglia anche a noi di essere flessibili… come loro!

Bilancia: quinto posto

Anche se sono flessibili, mettiamo i nati sotto il segno della Bilancia solo al terzo posto della nostra classifica.

Non si tratta assolutamente di un cattivo risultato ma dobbiamo sottolineare che la Bilancia è flessibile… solo in certe occasioni.

I nati sotto questo segno, infatti, non si fanno problemi ad “incassare” ed andare avanti: hanno sempre un piano B e, di certo, non vorrebbero mai farvi capire che si sono offesi.

A forza di far finta di non offendersi, quindi, la Bilancia ha sviluppato una rara capacità: quella di offendersi in definitiva molto poco!

Cambiare piani all’ultimo minuto oppure, semplicemente, chiedere loro di scendere per fare una passeggiata quando non vi aspettavano sono azioni che la Bilancia recepisce alla stessa maniera. Non male, no?

Sagittario: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Sagittario sono persone che mai (e poi mai) vi direbbero di no o si arrabbierebbero per qualcosa.

Chi è nato sotto il segno del Sagittario, infatti, è una persona che non ha assolutamente paura di cambiare la sua vita da un momento all’altro.

Sentono di un’opportunità per stare sei mesi fuori di casa? Partono senza neanche fare la valigia. Hanno bisogno di vivere per lavorare? Assolutamente no: loro lavorano per vivere e lo fanno una volta ogni tanto, senza preoccuparsi del futuro.

Dovete riprogrammare un appuntamento con il Sagittario? Ah ma come: avevate appuntamento oggi?

Avere a che fare con un Sagittario può essere molto divertente: una girandola di avvenimenti e di equivoci, uno più intrigante dell’altro.

Fortunatamente, niente di tutto questo è stancante proprio perché il Sagittario è flessibile: non vi obbligherà mai a seguirlo in un’avventura se non volete!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più flessibili di tutto l’oroscopo

Non c’è veramente niente da fare: sono proprio i Gemelli i segni più flessibili dell’oroscopo, è ufficiale!

Ovviamente questa notizia non ci coglie di sorpresa: i nati sotto il segno dei Gemelli sono tra le persone più flessibili sulla faccia della Terra.

Peccato spesso siano flessibili… ehm, anche con gli affari degli altri!

Incapaci di prendere una decisione, pronti a scappare da responsabilità e situazioni e sempre sull’orlo di una crisi di nervi.

Cari Gemelli, non lo diciamo perché abbiamo dei problemi per voi: ma veramente, quanto pensate di andare avanti senza un piano nella vita?

In generale, effettivamente, i Gemelli fioriscono quando possono essere flessibili al cento per cento. Per loro, poter cambiare piani all’ultimo minuto, poter arrivare in ritardo o non arrivare proprio è fondamentale. Sono semplicemente persone decisamente libere, che non vogliono legami e che faticano a coltivarli. Volete essere flessibili con loro? Accomodatevi: sono dei veri e propri maestri in questo!