Grande Fratello Vip, Signorini umiliato in diretta: “E’ la sua ultima conduzione”

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini è stato protagonista di un colpo basso, durante la sua sfuriata in diretta: lui non l’ha perdonato.

Il Grande Fratello Vip è tornato questa sera sul piccolo schermo degli italiani e non sono mancati i colpi di scena e le sfuriate in dirette. In quanto Alfonso Signorini si è trovato a dover far fronte alla ribellione di alcuni concorrenti, che hanno sbottato contro le parole delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che hanno preso le difese di Soleil Sorge accusata di razzismo.

Questo momento, visto che nella casa più spiata d’Italia è scoppiato un vero e proprio putiferio, non è sfuggito agli utenti della rete e nemmeno agli ex concorrenti che sui social hanno commentato il tutto. In particolare è arrivato il commento di Salvo Veneziano, storico concorrente del reality, contro il conduttore, facendo riferimento proprio a questo momento di tv.

Salvo Veneziano non perdona: la stoccata a Signorini al Grande Fratello Vip

Salvo Veneziano non è la prima volta che attacca Alfonso Signorini dopo la sua esperienza al GF Vip, accusandolo non solo di non saper gestire l’intero reality show di canale 5, ma anche di fare due pesi e due misure diverse a secondo del conduttore. Ed anche questa volta, in base al caos accaduto poco prima, ha ribadito di nuovo questo concetto, scatenando diverse reazioni da parte degli utenti della rete. Ecco le sue parole.

“Finalmente questa sera tutti hanno capito che cosa significa figli e figliastri” ha esordito Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini. “O due pesi e due misure … Buon proseguimento” ha aggiunto senza sbilanciarsi più di tanto su quanto avrebbe voluto realmente dire, lanciando un’ultima stoccata al padrone di casa: “Augurissimi al presentatore per l’ultima sua conduzione” ha concluso, alludendo che dopo il putiferio che è accaduto questa sera, l’anno prossimo la sua conduzione potrebbe non essere così certa come in molti credono, visto che ormai il reality show di canale 5 viene associato alla sua conduzione.

Alfonso Signorini è stato umiliato al Grande Fratello Vip dalle parole del suo ex concorrente, ma il popolo del web si è prontamente schierato dalla sua parte andando contro Salvo e le sue dure affermazioni che hanno fatto e non poco discutere.