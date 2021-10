GF Vip: Signorini perde le staffe in diretta e cita Pierluigi Diaco

Al GF Vip, Alfonso Signorini ha perso le staffe durante il corso della diretta, arrivando a citare Pierluigi Diaco.

Il GF Vip è iniziato con il botto questa sera. Alfonso Signorini, come al solito, ha iniziato la puntata facendo un riassunto delle dinamiche accadute tra i concorrenti durante il corso di questi giorni, mostrando la lite tra Alex e Samy che è sfociata in una discussione che ha coinvolto tutta la casa. In quanto Soleil Sorge, durante una discussione, ha chiesto ad Ainett di non urlare come le scimmie.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata accusata di razzismo e a nulla sono servite le sue scuse perchè i diretti interessati le hanno rifiutate e durante il corso della diretta di questa sera è scoppiato il putiferio. Tant’è che il padrone di casa ha perso la calma più volte, scagliandosi contro i suoi concorrenti.

Alfonso Signorini ha perso le staffe in diretta, citando perfino Pierluigi Diaco al GF Vip.

Alfonso Signorini perde la calma al GF Vip: la sfuriata ai vipponi

Alfonso Signorini ha dovuto riprendere in un primo momento Samy Youssef, in quanto non riusciva a riprendere la parola perché non faceva altro che coprire la sua voce. Tanto da farlo innervosire e citare la frase che ha reso iconico Pierluigi Diaco sul mondo dei social: “Ma vuoi condurre tu?”

Queste parole non sono di certo sfuggite alle orecchie del popolo del web, che hanno subito fatto notare la citazione inaspettata da parte del conduttore, che dopo non si aspettava assolutamente di trovarsi di fronte a se un vero e proprio putiferio in quanto i concorrenti si sono ribellati alle opinioniste, che avevano preso le difese di Soleil Sorge.

In particolar modo contro Sonia Bruganelli, che ha lanciato una provocazione ad Ainett Stephens, affermando che tutta la passione avuta contro Soleil avrebbe dovuto tirarla fuori anche contro Amedeo Goria, quando giocava un po’ troppo nei suoi confronti e lei era infastidita da tali atteggiamenti.

Queste parole hanno fatto infuriare Ainett che non c’è stata assolutamente a far passare questo messaggio al Grande Fratello Vip e molte delle sue compagne di viaggio le hanno mostrato la propria vicinanza, ma questo ha fatto ancor di più arrabbiare Alfonso Signorini che si è lanciato in un discorso contro il politicamente corretto e contro l’ex gatta nera, facendole notare che Soleil ha chiesto scusa e non possono di certo crocifiggerla, considerando anche che si è scusata.

Al GF Vip è scoppiato il caos e quanto accaduto nella Casa ha nettamente diviso il popolo del web.