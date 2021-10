Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, chi è il padre di Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassiè: storia e il nome Giulio Bissiri.

Aklile Berhan Makonnen Hailé è il padre di Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassiè, concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Nato nel 1956 in Etiopia, sarebbe un discendente diretto della dinastia Negus Heilé Selassié.

Secondo un’indiscrezione esclusiva riportata dal settimanale Oggi, tuttavia, l’uomo, in realtà, non sarebbe un discendente diretto della dinastia Negus Heilé Selassié e Jessica, Lucrezia e Clarissa, in realtà, non sarebbero delle vere principesse.

Chi è il padre delle Principesse Selassiè: la storia e ia verità di Oggi sul nome Giulio Bisirri

Secondo un’indiscrezione esclusiva del settimanale Oggi, il vero nome del padre di Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassiè sarebbe Giulio Bisirri. Stando a quello che riporta Oggi, l’uomo non sarebbe un discendente della dinastia Negus Heilé Selassié, ma sarebbe il figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié. L’uomo, tuttavia, sarebbe nato realmente in Etiopia e nel palazzo Reale, a causa del lavoro del padre, sarebbe cresciuto con i nipoti di Hailé Selassié.

A Palazzo Reale, il padre delle Selassiè era benvoluto da tutti ed era considerato membro della famiglia. Rientrato in Italia avrebbe poi convinto alcuni eredi legittimi della dinastia Negus Heilé Selassié a firmare una delega accettando che nei documenti si indicasse come erede della dinastia.

Il settimanale Oggi, inoltre, rivela che l’uomo sarebbe stato arrestato lo scorso giugno in Lussemburgo per poi essere estradata in Svizzera dove dovrebbe restare tre mesi nel carcere di Lugano. L’accusa nei confronti dell’uomo sarebbe truffa da 10 milioni di franchi.

La questione è stata affrontata da Alfonso Signorini nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 2021 insieme a Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassiè.

Le sorelle Selassiè hanno raccontato che, dopo la rivoluzione scoppiata in Etiopia, il padre è stato costretto a fuggire in Italia dove è arrivato con il giardinieri di cui si parla nell’indiscrezione. Jessica, inoltre, ha spiegato che per un periodo, il padre per salvarsi la vita aveva anche cambiato nome. In diretta, poi, Jessica ha letto un comunicato ufficiale con cui la famiglia ha ribadito la propria discendenza.

“La famiglia Selassiè in merito alla notizia che riporta illazioni sulla sua discendenza può solo dire che il suo cognome e i suoi rapporti di parentela sono certificati sia dallo Stato Etiope che dallo Stato Italiano. Esistono documenti ufficiali che lo dimostrano e che saranno mostrati nelle sedi opportune qualora ce ne fosse bisogno”, si legge nel comunicato.

“Chiunque faccia illazioni in merito a quanto specificato in questa sede se ne prenderà la responsabilità”, conclude la famiglia Selassiè attraverso il comunicato ufficiale.