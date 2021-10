“E’ stato devastante”: il dramma di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è sempre più al centro dell’attenzione. Opinionista al Grande Fratello Vip si sta facendo valere, ma dietro tanta forza esistono anche delle debolezze.

Sonia Bruganelli ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dello spettacolo al Grande Fratello Vip 6, nelle vesti di opinionista insieme ad Adriana Volpe. L’edizione sta già ottenendo dei grandi risultati, perché all’interno della casa i vipponi ne stanno combinando delle belle. L’opinionista sta dimostrando tanto spirito e forza di carattere, ma nel suo passato ci sono state delle sfide ardue che la vita le ha posto e per cui non è sempre stato facile reagire.

Sonia Bruganelli è un volto noto per il mondo dello spettacolo, ma è sempre stata un po’ “dietro le quinte”. Il motivo? E’ in primis un’imprenditrice. Ha fondato un marchio di vestiti per bambine con il nome Adele Virgy, e ha anche un’azienda chiamata SDL 2005, che procaccia talenti. Quindi, ha fiuto in fattore di vip!

Per questo la scelta di averla come volto della nuova edizione, ma ci sono anche polemiche. Infatti, una sua reazione esagerata ha scaturito delle discussioni durante l’ultimo appuntamento, generando caos in studio.

Ma d’altronde, cosa aspettarsi da una donna così coraggiosa? Lo è stata in passato, a causa di un dramma terribile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, Sonia Bruganelli smaschera Adriana Volpe: il gesto choc dietro le quinte

Sonia Bruganelli si mette a nudo: racconta la verità

Essere onesti nel mondo dello spettacolo non è da tutti, ma l’opinionista new entry del GF Vip 6, non ha paura. O meglio, tutti ne hanno, anche lei, ma è stata in grado di andare avanti. Reduce dall’ultimo gesto in trasmissione che ha scaturito altri sconvolgimenti, rivela tutta la verità in merito al suo dramma personale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis senza parole: la trasgressiva confessione

Tutto risale alla prima gravidanza. A soli 27 anni, l’opinionista diventa mamma, ma non sempre questo periodo è positivo. Accadono eventi improvvisi che mettono paura, specialmente se si è genitori alle prime armi.

Silvia, la figlia è in foto insieme al papà Paolo Bonolis e al resto della famiglia, è la protagonista di un evento tragico. All’ottavo mese di gravidanza i medici dicono alla mamma che la bimba soffre di una cardiopatia grave, l’esito è il seguente: o la operano o muore.

Appena nata la operano, e sta sette giorni in terapia intensiva, ma nel momento del cambio turno, la piccola ha un’ipossia di lunga durata. Proprio questo evento, ha spaventato tantissimo Sonia, infatti i medici le avevano fatto pensare il peggio. Alla fine però, tutto è andato per il meglio.

Adesso si gode la sua famiglia, e la ama più di qualsiasi altra cosa al mondo, tanto che affronterebbe qualsiasi difficoltà.