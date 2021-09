GF Vip, Sonia Bruganelli smaschera Adriana Volpe: il gesto choc dietro le quinte

Al GF Vip Sonia Bruganelli ha smascherato la sua nemica amatissima Adriana Volpe: il retroscena di fuoco sul dietro le quinte.

Al GF Vip uno dei momenti più attesi era l’incontro / scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il tutto è iniziato quando quest’ultima negli scorsi giorni ha scelto di pubblicare un selfie con Magalli, acerrimo nemico della sua compagna di viaggia, scrivendo sui social che insieme hanno trascorso una bellissima serata dove hanno parlato di numerosi retroscena.

Ovviamente non è mancata la reazione di Adriana che ha commentato con un classico: “Dio li fa e poi li accoppia”. Alfonso Signorini, durante il corso di questa serata, non poteva lasciarsi sfuggire una ghiotta occasione come questa nel fare avere un confronto tra le due di fronte l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 e per lo più in diretta.

Tra le due, è ormai evidente, non scorre buon sangue ed ora sono arrivate ai ferri corti. Tant’è che Sonia Bruganelli ha rivelato un retroscena di fuoco su Adriana Volpe, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ai ferri corti al GF Vip: scontro di fuoco

Sonia Bruganelli ha specificato, durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip, che lei e Adriana Volpe non sono amiche e che non c’è nulla di male se si ferma a cena con qualcuno che non le sta a genio. In quanto non le deve niente. Per la sua collega, invece, era un gesto evitabile sapendo quello che avrebbe scaturito il tutto.

Sonia, arrivata a questo punto, ha sbottato, affermando che non capisce il perchè della sua reazione. In quanto ha chiarito ancora una volta che non sono amiche e che lei, all’inizio di quest’avventura, le ha chiesto delle cose per venirsi incontro e lei ha accettato, ma che poi quando si incontrano nei corridoi evirerebbe perfino di salutarla.

Adriana ha provato a smentire l’accusa di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini ha preferito troncare il tutto, affermando che siccome li aspettavano ben 4 ore di diretta, continueranno questo discorso in un secondo momento perché ci sono le dinamiche dei vipponi di cui parlare. Anche se quello che è successo tra le due sembrerebbe aver appassionato il pubblico del piccolo schermo più di quello che è successo nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia.

Adriana Volpe come replicherà di fronte alle dure accuse della sua collega al GF Vip? Quello che è accaduto questa sera tra loro dimostra che i rumors trapelati in rete, che ci fosse della maretta tra loro, non erano affatto fondati sul nulla ma che le due davvero non si sopportano.