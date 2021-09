Il dolore della principessa Lulù al Grande Fratello Vip: confessione inedita

Grande Fratello, la confessione di Lulù: “Sono molto abbattuta perché…”. La principessa spiega a Davide i motivi della sua tristezza

Qualcosa è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello. Il sensibile Davide ha notato una luce strana negli occhi della “principessa Lulù”, Lucrezia. La ragazza, nonostante l’aspetto eccentrico (impossibile non notare il lavoro del chirurgo estetico) si sta presentando come una ragazza sensibile e dolce. Proprio per questo ha colpito il buon Davide che con gentilezza e solidarietà ha chiesto all’amica del perché fosse triste e dispiaciuta.

Lulù non ha esitato due volte a farsi accogliere dalla comprensione dell’amico, spiegando il misfatto che l’ha resa triste: non senza fare una premessa, però: “Sono triste perché mi dispiace che magari, dopo quello che è successo ieri, voi pensiate che noi siamo carine perché siamo false”. Al di là della sicura autostima della ragazza, Lucrezia ha capito che Davide può essere colpito dalla sua dolcezza, e per questo lui ha insistito nel chiedere all’amica cosa stesse succedendo.

Grande Fratello, la grande preoccupazione di Lucrezia confidata a Davide

In pratica, subito dopo averla consolata ha raccolto una sua confessione. Lucrezia ha paura di uscire anzitempo dalla casa: “So che per quel video siete rimasti tutti un po’ male”. In pratica, la principessa teme di diventare invisa agli altri concorrenti, e quindi di guadagnare seccanti e rischiose nomination. Tuttavia, il buon Davide si è subito prodigato a consolarla: “Secondo me dovreste dire meno le cose che pensate”, ha consigliato.

Il disappunto riguardava una discussione con Soleil, ma anche alcune confessioni che Lucrezia teme che ora possano passare di bocca in bocca. “Non voglio che pensiate che io sia falsa”, ha detto preoccupata. Ma Davide l’ha consolata, rassicurandola sul suo futuro all’interno della casa.