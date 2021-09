Cristina Quaranta? E chi se la dimentica! Velina storica di Striscia la notizia, il programma più famoso di Antonio Ricci, è stata un’icona del mondo dello spettacolo negli anni Novanta, e oggi?

Cristina Quaranta è una delle showgirl del panorama televisivo italiano più amate e seguite, o meglio fino al 2010, e poi? Uno stop dal mondo dello spettacolo che ne segna l’addio, oppure una pausa? Sono diverse le notizie sul suo conto, oltre agli altri progetti a cui ha partecipato. Ma è trapelata una sconvolgente rivelazione.

Cristina Quaranta è stata una Showgirl molto apprezzata per il suo stile e irriverenza. La carriera della performer vanta di diverse partecipazioni a programmi che l’hanno resa un’icona degli anni Novanta. Scoperta da Gianni Boncompagni, ha iniziato in programmi di grande rilievo per la tv. Appunto, tra i format di successo ci sono stati: Domenica In, Stasera mi butto e Non è la Rai.

Diciamo che nei meandri della televisione italiana, le novità sul suo conto non sono le uniche che hanno sconvolto tutti. Ce n’è una che riguarda l’annuncio della conduttrice più amata, la quale ha lasciato tutti a bocca aperta.

Adesso, un dubbio assale i fan storici. Perché è scomparsa? Dopo tanto successo, che fine ha fatto? La risposta sconvolgerà.

Cristina Quaranta, ecco che fine ha fatto la showgirl

Restare al top del successo non è facile, specialmente ad oggi con così tanta concorrenza. Il caso è della showgirl che ha fatto un cambiamento drastico per restare al top del successo. La protagonista di oggi però, nonostante vantasse di una visibilità e notorietà di un certo livello in tv, adesso ha stravolto tutto.

Cristina Quaranta si è allontanata per sempre dal mondo dello spettacolo. Il 2010 ha segnato l’anno di arresto, ma la sua vita è andata avanti. Infatti, è riuscita a costruire una bella famiglia. Nel 2000 si è sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani, con il quale ha avuto una figlia.

In seguito, Instagram è diventato il suo unico mezzo dal quale vivere la sua notorietà. Il motivo? Pubblica un post nel quale riporta la sua frustrazione, scrivendo “nostalgia canaglia”. Ricorda con amarezza il passato, mentre gestisce un negozio di tendaggi e tessuti. E’ finita a lavorare in un comunissimo negozio, non c’è nulla di male, che si sia stancata dello showbiz?