La amatissima showgirl confessa il dramma: “Stuprata da un amico di mio padre a 7 anni“

Il 31,5 % delle donne che vanno dai 16 ai 70 anni hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

Un milione su 157 ragazze hanno subito violenza (il 5,4%): 652 con lo stupro e 746 mila un tentato stupro.

Nelle ultime settimane, una famosissima showgirl ha raccontato la brutta esperienza che ha avuto a soli 7 anni: è stata stuprata da un amico di suo padre.

Vediamo chi è e come è riuscita a convivere con questo dramma

Aida Yespica racconta il dramma: “Non riesco ad avere un rapporto come si deve“

La showgirl venezuelana Aida Yespica è andata come ospite nella puntata di lunedì a Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai 1.

Il programma ha l’intento di far raccontare episodi della vita dell’invitato alla puntata, mentre giornalisti e esperti commentano i fatti.

Aida ha cercato di dimenticare il dramma del suo passato, ma non ci è riuscita.

“Sono stata stuprata quando avevo 7 anni” racconta la showgirl: “Avevo rimosso tutto ma poi nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito delle violenze“.

La Yespica ha cercato di dimenticare tramite il meccanismo di rimozione, ovvero un sistema inconscio messo in atto dal nostro cervello come auto difesa.

Leggi anche –> Marcell Jacobs, il dramma dietro il suo trionfo olimpico

“Non c’è una medicina e non c’è giustizia” continua Aida.

Lo stupro è avvenuto da un amico di suo padre in tenera età. “Non ho saputo più nulla di questa persona perché sono arrivata in Italia a 17 anni… Era una persona che frequentava la mia casa, un amico di mio padre“.

La showgirl si racconta in lacrime e con il cuore in mano e il pubblico percepisce il dolore del dramma del suo passato.

“In quegli anni abitavo con mio padre, lui non ha mai saputo niente. Conoscendolo, sapevo che se glielo avessi raccontato, lui avrebbe avuto una reazione violenta verso quella persona, e io sarei rimasta da sola” confessa impaurita Aida che non è riuscita a parlare nemmeno prima che morisse il suo papà.

Leggi anche –> Manuel Bortuzzo, il dramma che gli ha stravolto la vita: confessione da brividi

Aida Yespica e la convivenza con il dramma insieme a suo figlio

La showgirl non ha ancora imparato a convivere con questo trauma che ha avuto delle ripercussioni sul suo presente e rapporto con gli uomini.

“Non riesco ad avere un rapporto come si deve, non è facile, la mia vita è stata strappata, mi dispiace per le persone che ho amato. E’ una cicatrice che mai si chiuderà” ha confessato.

La conduttrice del programma insieme all’attrice Barbara De Rossi, ospite anche lei del format, ha ascoltato e difeso Aida nel suo dolore. Eleonora ha voluto sottolineare l’importanza della denuncia.

“Parlarne può aiutare anche le altre persone perché bisogna denunciare” ha detto la presentatrice.

Leggi anche –> Francesca Alotta, il terribile dramma: un dolore insuperabile

Aida, dopo il racconto e le lacrime, ha concluso il discorso con queste parole: “Sono passati 32 anni e vado avanti per mio figlio“.

Aida Yespica è famosa per il suo essere sensuale e provocante, ma dietro questa maschera c’è tanta insicurezza e dolore.

Il suo racconto ha toccato tutti ed è un invito al combattere contro la violenza sulle donne e a denunciare.