Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 c’è Manuel Bortuzzo, il 22enne nuotatore triestino, rimasto paralizzato dopo una sparatoria

Tra tante frivolezze, questa volta il Grande Fratello Vip prova ad affrontare importanti tematiche umane e sociali. “Ospite” della casa è Manuel Bortuzzo, tra i concorrenti ufficiali della sesta edizione del reality. Si tratta del giovane nuotatore triestino, che ad appena 22 anni è rimasto paralizzato dopo una sparatoria che lo ha coinvolto due anni fa.

Un’esperienza terribile sulla quale c’è ancora tanto da capire. Il giovane atleta nel 2019 si trovava a Roma, e una sera fu colpito per sbaglio da un colpo di proiettile. Non è ancora chiaro se si è trattato di uno sparo partito per errore o (più probabilmente) uno scambio di persona. Sembra certo, però, che quel proiettile era partito per ucciderlo, ma lui si è salvato per miracolo. Il ragazzo ora vive su una sedia a rotelle, ma stupisce per la voglia di vivere e la forza con cui affronta questa nuova situazione. “Sono salvo per 12 millimetri – ha raccontato ai canali ufficiali – mi hanno sparato mentre stavo comprando le sigarette. Era la prima persona che potevano vedere. Dopo che sono stato colpito mi chiedevo se era successo davvero, perché sembrava un film”.

La storia di Manuel Bortuzzo commuove al Grande Fratello Vip

L’orribile episodio è accaduto nel febbraio del 2019, quando Manuel aveva appena 20 anni. La promessa del nuoto italiano ha subito diverse operazioni, ma senza riuscire a ritrovare la funzionalità delle gambe.

Dopo aver passato mesi in ospedale, ha comunque deciso di proseguire con lo sport, trovando il conforto di moltissime persone che si trovano nella sua stessa condizione di disagio. Ora l’obiettivo di Manuel è di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024. La sua partecipazione al reality serve a sensibilizzare il vasto pubblico del Grande Fratello verso gli importanti temi legati alla disabilità.