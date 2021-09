Nella casa del Grande Fratello casa scoppia la polemica: la concorrente elenca le regole da rispettare ma non tutti sembrano apprezzare

Il Grande Fratello Vip comincia a entrare nel vivo, e contestualmente aumentano le polemiche e qualche tensione all’interno della casa di Cinecittà. Adesso che si è nelle fasi iniziali i concorrenti sono davvero parecchi, e non è facile trovare un equilibrio e delle favorevoli regole di convivenza.

Ad esempio, uno dei momenti delicati è quello del pranzo e della cena. A tavola, spesso, vanno in scena discussioni e piccole rese dei conti. E’ il caso di Jessica, che all’inizio di un pranzo ha deciso di fare un discorso ai suoi coinquilini per dettare alcune regole di buona e pacifica convivenza. La principessa ha chiesto, tra le altre cose, di pulire il bagno o la vasca dopo averli utilizzati o evitare di bere dalle bottiglie. Ma anche non lasciarle in giro, così come il cibo consumato in parte e poi non messo a posto. Vero che la casa del GF Vip è davvero grande, ma con così tante persone è difficile distribuire gli spazi in modo corretto. Lo spunto diventa poi una serie di richieste reciproche. Viene chiesto ai fumatori di svuotare i posacenere.

Grande Fratello Vip: ordine e pulizia, scoppia la polemica a tavola

Manila odia le tazze e i bicchieri lasciati in giro. “Ho lavato 20 tazze in tre giorni. Va bene, però sono sempre gli stessi a fare queste cose”. A un certo punto Soleil si stufa e chiede di smetterla con le polemiche, ma è lei per prima a farla andando a mangiare da sola in giardino. Arriva un’altra richiesta, ossia di rispettare gli orari del pranzo e della cena, ma questo a volte non coincide con quelli del sonno di alcuni concorrenti.

Non essendoci orologi in casa non è facile regolarsi, anche perché c’è chi vorrebbe dormire di più e chi invece preferisce alzarsi presto. Katia Ricciarelli, ad esempio, spinge per non pranzare e cenare troppo tardi. La situazione si chiude con Soleil che rimbrotta Jessica: “Sei un po’ troppo bacchettona eh. Devi dire sempre la tua, calmati un poco”, e va via senza attendere una replica.