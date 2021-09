Emma Marrone coperta solo da un lenzuolo: diva in bianco e nero

Emma Marrone infiamma il web: coperta solo da un lenzuolo, sfoggia una bellezza naturale e incanta in bianco e nero, foto.

Da anni sulla scesta dell’onda, Emma Marrone è diventata una certezza della musica italiana. Le sue canzoni, conosciute e amate da tutti, scalano puntualmente le classifiche italiane. Negli anni, Emma è cambiata non solo musicalmente sperimentando nuovi suoni, ma anche esteticamente.

Pur mantenendo il colore biondo dei capalli con cui, per la prima volta, entrò nello studio di Amici, ha sfoggiato diversi look. L’ultimo, però, ha particolarmente fatto breccia nel cuore del suo fedelissimo pubblico.

Emma Marrone, bellezza naturale in bianco e nero: una dea

Dal caschetto ai capelli più lunghi fino al taglio netto e sbarazzino, Emma Marrone ha sfoggiato diversi look, ma con i capelli lunghi, biondi e mossi ha fatto impazzire i fans. La cantante salentina si mostra così nella foto che vedete qui in alto e in cui sfoggia una bellezza semplice e naturale che ha fatto breccia nel cuore di tutti.

Emma che è tornata a X Factor regalando un siparietto bollente con Mika, ha mandato in tilt i social con la foto che vedete qui in alto. Migliaia i like e i commenti per lei da parte di fan e amici che si sono complimentati con lei per l’indiscutibile bellezza.

“Sei stupenda”, “bellissima”, “Sei semplicemente bella”, “Fantastica come sempre”, “Meravigliosa”, sono alcuni dei tanti complimenti ricevuti dalla cantante salentina.

Per Emma, professionalmente, è un momento magico. Dopo il tour, è attualmente impegnata con X Factor e i progetti per il futuro non mancano. Nella vita privata, invece, sembra che manchi ancora l’amore. La cantante salentina non nega che vorrebbe innamorarsi, ma finora, dopo la fine delle sue storie con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, non ha ancora trovato l’uomo giusto.

I prossimi mesi, dunque, porteranno ad Emma l’amore che cerca?