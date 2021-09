Grande Fratello Vip, ufficiale: c’è il primo abbandono. Fan increduli

Al Grande Fratello Vip è arrivato il primo abbandono di questa sesta edizione di Alfonso Signorini. I fan sono senza parole: non se lo aspettavano.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da una settimana, dopo qualche mese di pausa da quella che è stata l’edizione più lunga di sempre, ma le dinamiche non sembrano affatto scarseggiare.

Qualche minuto fa la produzione, attraverso i propri account ufficiali, ha annunciato il primo abbandono di quest’anno. In quanto il vippone di Alfonso Signorini, come anche già precedentemente annunciato durante il corso dell’ultima diretta, tenutasi lunedì sera su canale 5, per impegni già presi in precedenza, non poteva proseguire con il gioco durante il corso di questa settimana.

Al Grande Fratello Vip c’è stato il primo abbandono. Abbandono che ha lasciato il pubblico della rete senza parole. Tant’è che non sono mancate le polemiche a riguardo. Ecco per quale motivo.

Il primo abbandono del Grande Fratello Vip 2021: fan senza parole

Prima di andare avanti con la notizia, è giusto specificare, per amore della verità, che il primo abbandono del GF Vip 6 non è affatto definitivo. In quanto il vippone in questione, dopo aver svolto l’impegnato che aveva accettato prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ritornerà non appena avrà svolto anche un periodo di quarantena.

Insomma un abbandono momentaneo che non ha affatto assolutamente piacere agli utenti della rete che, nei commenti social alla produzione, ha ribadito che questa Casa non è un albergo dove poter entrare ed uscire a proprio piacimento, ma che si dovrebbe rispettare l’idea originale del format. Ovvero quella di isolare i concorrenti dal mondo esterno. Invece Aldo Montano ha lasciato il GF Vip.

“Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente“ annuncia l’account Instagram ufficiale dedicato al reality show di successo di canale 5. “Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena” ha poi concluso, rivelando non solo che lo sportivo ritornerà a far parte del cast del programma ma che sarà anche costretto a sottoporsi ad un breve periodo di quarantena.

Una scelta che, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, non ha fatto fare i salti di gioia agli utenti della rete, che hanno prontamente protestato contro l’accordo preso tra Aldo e la produzione: “Seee non è il GF è un’albergo ma per favore!” ha protestato un fan del programma. E ancora: “Chi entra e chi esce, che noia sti programmi senza logica e senso“.

C’è anche chi però ha preso le difese dello sportivo, rivelando che non vede l’ora di rivederlo nella casa più spiata d’Italia, mentre altri hanno suggerito che sarebbe stato meglio farlo entrare direttamente in un secondo momento piuttosto che inserire il suo ingresso dalla prima puntata di quest’anno. Insomma, un accordo, questo tra Aldo Montano e la produzione, che ha diviso il pubblico.