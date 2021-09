GF Vip, daytime 22/09/21, una lettera cambia tutto

By

GF Vip, il daytime del 22 settembre ha mostrato ai telespettatori una lettera che potrebbe cambiare il futuro di uno dei concorrenti.

Tempo di confronti al Grande Fratello Vip. Ancora una volta i protagonisti di questo ennesimo chiarimento, non andato a buon fine, sono Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Lei lo accusa di essere un essere schifoso di usarla semplicemente per avere un maggiore spazio all’interno della casa più spiata d’Italia, che non fa altro che farle del male.

Lui pensa lo stesso di lei e l’ha accusata di essere una donna falsa e manipolatrice, ribadendo che questo della televisione è il suo campo e per questo motivo riesce a batterlo e farlo passare come qualcuno che non abbia nulla da dire, ma soltanto succube delle sue parole, ma il daytime del Grande Fratello Vip non si è limitato soltanto a loro due.

LEGGI ANCHE –> Grave lutto al Grande Fratello Vip: la tragica scomparsa e il messaggio struggente

Daytime GF Vip 22 settembre: Nicola Pisu scrive una lettera a suo padre

Si passa a Davide Silvestri. Quest’ultimo è uno dei nominati di questa settimana e venerdì potrebbe lasciare la casa del GF Vip. L’attore però non ha affatto preso bene la scelte dei suoi compagni di volerlo nominare, tant’è che ha dato vita ad una vera e propria scenata, scimmiottando le storie di cui si è parlato in studio durante la scorsa diretta, affermando quasi di voler fingere di avere una storia triste soltanto per poter proseguire con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, sta nascendo l’amore? I fan pazzi della coppia

Si volta pagina e parte del daytime del GF Vip del 22 settembre è dedicato a Nicola Pisu. Quest’ultimo, durante il corso degli anni, si è convinto che suo padre non ha alcun interesse nei suoi confronti e questo lo ha fatto soffrire e non poco. Ainett Stephens gli ha suggerito di scrivergli una lettera, in modo tale da potersi levare ogni dubbio. Sua madre, prima di sparire nel nulla a causa di un terribile incidente, aveva fatto lo stesso con lei ed avevano superato ogni incomprensione.

Lui le ha dato ascolto ed ha scritto una bellissima lettera a suo padre. Sicuramente, durante il corso della prossima diretta, Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip affronterà tutti i temi trattati durante la fascia quotidiana di oggi e non solo.