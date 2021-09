Grande Fratello Vip, sta nascendo l’amore? I fan pazzi della coppia

Grande Fratello Vip è galeotto di una nuova relazione! La terza puntata ha regalato delle nuove e intense emozioni. Effusioni e feeling non sono passati inosservati, anzi sono stati il clou della serata!

Grande Fratello Vip 6 è una bomba ad orologeria! Ogni appuntamento ha messo in scena uno spettacolo inedito e travolgente, specialmente perché i protagonisti sono già fortemente immersi nelle dinamiche tv. Cupido ha lanciato la freccia, e la reazione dei due arriva in fretta!

L’ultimo appuntamento al Grande Fratello Vip ha confermato le aspettative: è uno spettacolo imperdibile! Colpi di scena, litigi e chiarimenti sono stati protagonisti del programma condotto dal mitico Alfonso Signorini.

Adriana Volpe e Sona Bruganelli sono le opinioniste dell’edizione corrente, le quali non hanno mancato di segnalare il dettaglio che è molto piaciuto al conduttore, perché? Si tratta di un nuovo amore!

Ci voleva proprio una notizia piacevole, specialmente dopo che di recente un gieffino ha confessato il ritiro e la cifra della penale! Insomma, emozioni da cardiopalma ben strutturate nel format di quest’anno.

La verità è che si tratta di due personaggi molto in sintonia, specialmente per un aspetto che condividono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 2021, un vippone si ritira: “me ne vado!”

Grande Fratello Vip: è già nata una nuova coppia!

L’amore non può mancare nel GF, specialmente non può passare inosservato ai vigili occhi del presentatore e le sue opinioniste, Alfonso, Adriana e Sonia. In seguito al recente gesto imbarazzante di Sophie Codegoni, si decide di lasciare spazio alle emozioni dei sentimenti di affetto e tenerezza: baci e carezze non insospettiscono, sono certezze!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Eravamo tromb*amici”: rivelazione bomba al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié sono i diretti interessati legati dall’aspetto che hanno in comune.

Lui è un promessa del nuoto, vittima di una sparatoria che nel 2019 lo ha portato su una sedia a rotelle, ma non si è arreso. E’ partito più forte che mai, ha scritto un libro sulla sua storia, e infonde coraggio a tutti. Lei è nipote dell’ex Imperatore d’Etiopia, Hailé Selassié, una principessa moderna a tutti gli effetti che vive a Roma con le due sorelle, o almeno fino a prima di entrare al GF Vip!

Giovanissimi, bellissimi e freschissimi, perché non dovrebbero stare insieme? Gli amici più stretti del giovane, che simpaticamente si fanno chiamare in gruppo, i tre moschettieri, si sono accorti di tutto fin da subito.

Alex Belli e Aldo Montano sono i membri del trio insieme a Bortuzzo, i quali sostengono il rapporto tra i due. Specialmente perché gli stessi diretti interessati hanno riconosciuto un tratto in comune molto importante: sono entrambi molto sensibili e gentili.

“Amiamo dimostrare la sensibilità con l’affetto!”, queste sono le parole della principessina Lulù, la quale non nasconde l’emozione nello stare accanto al ragazzo. Lo stesso, forse si aspettava qualche frecciatina dal conduttore, ma del resto è ancora tutto da scoprire!