Smart working: i trucchi per trasformare un angolo di casa in un vero ufficio

Lo Smart working è la nuova realtà lavorativa per tantissimi. Computer e internet non sono mai stati così presenti nella vita dei lavoratori dell’era tutta al digitale. Sai come fare? Ecco come ricreare uno studio completo in uno spazio ristretto!

Smart working? Se all’inizio la digitalizzazione del sistema lavorativo è giunta come soluzione a tempo determinato alla pandemia di coronavirus che da oltre un anno sta stravolgendo lo stile di vita di tutti, adesso non può più dirsi lo stesso. La soluzione persiste, perché il virus non è andato via definitivamente, e tra i problemi dei lavoratori ce n’è uno ricorrente: come organizzare un intero ufficio in casa?

Lo smart working ha permesso a migliaia di persone di continuare a lavorare, nonostante la devastante battuta d’arresto subita dal mondo intero. La pandemia di coronavirus c’è sempre, forse dato che la si vive da più di un anno fa un meno paura, ma non bisogna abbassare la guardia.

Infatti, la soluzione del lavoro “da casa”, non è una cattiva idea. Certo, occorre sempre mantenere uno stile di vita sano, andando all’aria aperta a fare passeggiate, ma senza dubbio è una soluzione che piace a molti.

La casa è un rifugio sicuro, però occorre tenerla pulita e comoda se ci si passa così tanto tempo. La polvere è una nemica che attacca la salute, i cui danni sono rischiosissimi se non pulisci tutto in profondità.

Lavorare da casa è comodo, ma se manca lo spazio come si fa? Ecco dei trucchetti per rendere pratico e produttivo il tuo angolo lavoro!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tu pulisci questa parte del letto? Molti si dimenticano, ma è rischiosissimo

Smart Working? Niente paura, ecco il tuo ufficio fa da te!

Lavorare da casa è difficile se si è in troppi e lo spazio manca. Se i coinquilini graffiano ecco come evitare che distruggano la stanza! Quindi, se liberarsi dall’affollamento senza danni è possibile, con la casa troppo piccola come si fa? Con la formula di infallibile: abbinare mobili comodi e strategici a originali oggetti di design. Esistono tante soluzioni grazie ai nuovi arredamenti accostati al giusto stile. Il trucchetto finale ti lascerà senza parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Come preparare una golosa marmellata di fichi: trucchi e ricette

Angolo studio in soggiorno

Di solito, il salone è l’ambiente più ampio e luminoso, e tale resterà, perché dovrai acquistare soltanto un mobile e un oggetto di design: una libreria con scomparto a ribalta e un pouf! La stessa libreria funge da appoggio pc e gli scaffali per i libri e l’occorrente!

Angolo studio in stile industrial

Semplice, ma d’effetto! Questo stile è molto apprezzato perché unico, predilige il legno e il ferro, si può giocare con i dettagli e sfruttare spazi strettissimi, come un sottoscala. Basta utilizzare una scrivania di legno, una luce a pendolo a sospensione e una comodissima sedia dalle rifiniture nere e in ferro che richiamano la lampadina!

Angolo studio in camera da letto

Confortevole e facilissimo da realizzare, perché? Ti basta solo compare una sedia comoda! Esiste la soluzione ottimale grazie ai mobili a scomparsa: si ricavano tavoli attraverso piani ribaltabili, mensole o scomparti interni agli armadi!

Sfruttando questi pratici consigli i tuoi fedeli alleati in una giornata di lavoro, computer, agenda e tazzina del caffè, sono sistemati. Sono tre facilissime soluzioni da abbinare a dei dettagli che renderanno il tuo studio meno stressante e con uno stile personalizzato. Appunto, il tocco finale lo darai tu!

L’ultima chicca da non perdere riguarda le tinte del tuo ufficio fai da te. Conosci la cromoterapia? Significa “terapia della luce”, secondo questa tecnica attraverso i colori è possibile dare giovamento alla propria salute. Il colore per eccellenza che favorisce il relax è il blu, ma non solo.

Accostare dei dettagli con queste sfumature può evitare un’atmosfera stressante, ma aggiungere degli oggetti personali come foto, gadget e incensi dalle fragranze floreali daranno il tuo tocco personale!