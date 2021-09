Grande Fratello Vip 2021, un vippone si ritira: “Me ne vado”

Grande Fratello Vip 2021, un vippone annuncia il ritiro dopo il durissimo confronto con un’altra concorrente: “Me ne vado”.

Le dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip 2021 s‘infiammano e un concorrente minaccia di abbandonare definitivamente la casa. Tutto è accaduto dopo la diretta della terza puntata del reality nel corso della quale, durante un collegamento con lo studio. Alfonso Signorini ha chiamato Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ad un confronto durante il quale sono volate accuse forti.

“Non accetto che lui passi per vittima, quando non lo è. Sono stufa di passare per quella che aggredisce, le mie sono solo reazioni”, ha sbottato Soleil. “Non è vero, è sempre stata trattata da principessa, con tutto l’amore che provavo”, ha replicato Gianmaria che, più volte, da Soleil, è stato definito “stalker”. Un appellativo che Antinolfi ha respinto con forza ribadendo di averle sempre portato rispetto.

“Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al Grande Fratello Vip per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato“, ha replicato Gianmaria che, dopo la diretta, si è sfogato con gli altri concorrenti.

Grande fratello Vip 2021: Gianmaria Antinolfi minaccia il ritiro

Il duro confronto con Soleil Sorge ha lasciato il segno su Gianmaria Antinolfi che, dopo la diretta, si è sfogato con Aldo Montano e Alex Belli rivelando la volontà di ritirarsi e abbandonare la casa.

“Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado. Non al voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero“, ha detto l’imprenditore dopo lo scontro con l’ex.

Prima di Gianmaria, anche Tommaso Eletti aveva manifestato la volontà di ritirarsi non sentendosi totalmente a proprio agio. Dunque, ci sarà davvero l’abbandono di uno dei due?