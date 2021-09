Grande Fratello Vip: l’ex fidanzata smaschera il vippone in diretta, è bufera

Al Grande Fratello Vip non si è fatta attendere la reazione dell’ex fidanzato del vippone. Lo ha smascherato durante la diretta!

Il Grande Fratello Vip è tornato ufficialmente sul piccolo schermo degli italiani e ieri ha raggiunto la sua prima settimana di messa in onda di questa sesta edizione. Nonostante il programma sia iniziato da poco, non mancano le dinamiche che coinvolgono i vipponi di Alfonso Signorini, sia dentro la Casa ma soprattutto fuori.

Protagonista indiscusso della puntata di ieri è stato lo sportivo Aldo Montano. Il padrone di casa ha voluto mostrare ai telespettatori un assaggio in più della sua storia, mostrando anche il suo lato più fragile e vulnerabile rispetto a quello del campione olimpico che tutti conosciamo, facendogli incontrare anche sua sorella.

Qualcuno però sembrerebbe non aver apprezzato il tutto e sui social si è duramente scagliato contro lo sportivo in diretta. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Mosetti, ex fidanzata di Aldo Montano, che lo ha accusato di non essere il bravo ragazzo che si vede in tv.

Antonella Mosetti attaccata Aldo Montano: le frecciata al Grande Fratello Vip

Antonella Mosetti, durante il momento dedicato ad Aldo Montano al GF Vip, non ha speso belle parole in diretta sul suo profilo Instagram, affermando che soltanto ora è la bella persona che tutti hanno descritto durante il corso della puntata ma quando aveva una relazione con lei si comportava in maniera completamente opposta.

L’ex ragazza di Non è la Rai, che tra l’altro ha partecipato alla prima edizione del reality show di canale 5 dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ha anche affermato che sei lui ora è una persona meravigliosa lo deve anche a lei.

“Solo io so davvero chi sei“ ha tuonato la showgirl sul suo profilo Instagram, mentre sullo schermo guardava la sorpresa dedicata al suo ex fidanzato. “Una persona ‘ora’ meravigliosa” ha aggiunto. “E’ anche merito mio“ ha poi concluso, sottolineando come secondo lei sia stata fondamentale per il cambiamento subito da Aldo durante il corso di questi mesi.

Le sue parole non sono affatto sfuggite al popolo della rete, che già sogna l’ingresso nella casa del GF Vip da parte di Antonella, in modo tale da poter avere un confronto con lo sportivo e rendere questa stagione un po’ più pepata, visto che durante il corso della diretta di ieri si è dato poco spazio alle dinamiche per privilegiare le sorprese ai concorrenti.

Aldo Montano e Antonella Mosetti avranno un confronto al Grande Fratello Vip? Nemmeno lui, tra l’altro, sembrerebbe avere un buon ricordo della loro relazione, in base alle precedenti dichiarazioni rilasciate.