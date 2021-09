Ricordate Marco e Lara di Matrimonio a prima vista Italia? Vita stravolta

Dalla prima edizione di Matrimonio a Prima vista sono passati ormai quattro anni e molti si chiedono: che fine hanno fatto Marco e Lara? Ecco la risposta

Matrimonio a Prima Vista è un programma che stuzzica la fantasia di chi lo segue. Il matrimonio “a freddo” e le 5 settimane di convivenza creano situazioni inaspettate e spesso intriganti.

Chiaramente, mentre molte coppie divorziano dopo il periodo di prova, grande curiosità suscitano quelle che decidono di rimanere assieme, “confermando” che il matrimonio al buio ha in qualche modo funzionato. In Italia lo show va in onda dal 2016, e una delle prime coppie furono quella formata da Lara e Marco (le altre erano Alessandra e Andrea e Annalisa e Fabrizio).

La coppia formata da Lara e Marco è rimasta nel ricordo del pubblico perché fu la prima a divorziare in modo netto. Tuttavia, tra i due il rapporto era particolare perché andavano d’accordo, e infatti sono rimasti amici.

Leggi anche – Matrimonio Miriam Leone: con l’abito bianco è assolutamente divina

Matrimonio a Prima Vista: cosa fa una coppia che divorziò nella prima edizione

Oggi lui è ancora single, mentre Lara ha un nuovo compagno. Di recente, è stato Marco a spiegare al settimanale “Mio” un interessante retroscena. “La verità è che non ci siamo piaciuti. Quindi non c’era quell’entusiasmo necessario per iniziare una storia d’amore”. Tuttavia Marco spiega che “un po’” di attrazione fisica c’era. “Mi colpivano le sue gambe e la sua scollatura, ma non c’era l’attrazione che speravo. E’ stata solo una cosa iniziale”.

Leggi anche – Dopo due figli, si sposano: proposta di matrimonio da sogno per la vip

Anche lei ha avuto l’occasione di parlare del suo ex marito: “Aveva un carattere troppo impulsivo e da subito ha preso a giudicare a tutti i costi”. La ragazza ha denunciato una mancanza di comunicazione, e di reciproche accuse sul fatto di essere “poco simpatici”. In sostanza, l’esperienza per entrambi è stata positiva, e tra i due la conclusione è che è rimasta una reciproca stima. Meglio di niente…