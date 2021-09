Royal Family: duro attacco nei confronti di Meghan Markle

Volano parole grosse nei confronti della Duchessa di Sussex, Meghan Markle. Nella vicenda sono coinvolti anche i figli. Ecco tutti i dettagli

Meghan Markle continua ad essere al centro delle attenzioni dei tabloid britannici. L’ex attrice statunitense riesce sempre a far discutere, ogni volta che rilascia una dichiarazione o si comporta in un determinato modo. Sui social riceve tantissimi apprezzamenti ma sono numerose le persone che la criticano.

La decisione presa all’inizio del 2020, concordata con suo marito Harry, di lasciare la Gran Bretagna ha fatto in modo che risultasse antipatica ad una grande fetta dell’opinione pubblica. La coppia, infatti, si è prima trasferita in Canada, poi, con l’arrivo della pandemia mondiale, ha optato per gli Stati Uniti d’America.

Da oltre un anno i Duchi di Sussex risiedono in una splendida villa a Montecito, in California. L’area è quella della Contea di Santa Barbara e l’immobile ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Proprio da quella casa, Meghan alcuni mesi fa ha concesso un’intervista ad Oprah Winfrey nella quale accusava la Royal Family inglese di razzismo nei suoi confronti prima della nascita del primogenito Archie.

Da quel momento, i rapporti con i parenti del Principe Harry non sono ottimali, specialmente con alcuni componenti, come William e Carlo. Sembra, invece, che recentemente Meghan si sia riavvicinata molto a Kate. Adesso è un’altra intervista a muovere nuovamente le acque all’interno della Famiglia Reale, ma a parlare non è stato un componente della famiglia. Vediamo insieme tutti i dettagli e perché Meghan è rimasta così scossa dopo questa intervista.

Thomas Markle contro sua figlia: “Non è giusto”

Thomas Markle, padre di Meghan, ha rilasciato un’intervista all’emittente australiana Channel 7. Il padre dell’ex stella di Hollywood è un personaggio famoso in quel paese perché ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Pare che questa sua decisione abbia incrinato ulteriormente i rapporti con sua figlia, già non idilliaci.

Il settantenne ha accusato sua figlia di avergli negato il piacere di conoscere i nipoti Archie e Lilibet Diana: “Meghan ed Harry sono ingiusti, stanno privando ai propri figli la possibilità di conoscere il nonno materno”. Parole dure che, a detta di Thomas, non avranno ripercussioni dal punto di vista legale: “Non voglio usare i miei nipoti come pedine”.

Nel corso del programma Sunrise for 15 minutes, Thomas Markle ha espresso tutto il suo disappunto per questa situazione. Ora vive in Messico e quindi potrebbe raggiungere la California in poche ore, ma non gli è mai stato consentito da sua figlia Meghan, in accordo con Harry, anch’egli accusato nel corso dell’intervista.

“Ho ricevuto molte offerte da alcuni avvocati per avviare una causa, ma non voglio usare i miei nipoti come pedine”, ha continuato Thomas, che ha aggiunto: “Voglio aspettare l’evolversi della situazione. Mi piacerebbe che tornassero in Inghilterra per adempiere ai loro doveri di reali, anziché restare negli Stati Uniti”.

L’appello di Thomas nei confronti di Meghan Markle

Thomas Markle, nel corso dell’intervista concessa all’emittente australiano Channel 7, ha mosso forti critiche nei confronti di sua figlia Meghan. Pare che non aver potuto ancora conoscere i suoi due nipoti lo abbia scosso a tal punto da doversi sfogare in diretta televisiva. Come era ovvio che fosse, le sue parole hanno acceso un grosso dibattito.

Da parte del padre dell’ex attrice statunitense non sono arrivate soltanto lamentele e recriminazioni. Ha voluto sottolineare anche quanto sarebbe importante se Meghan, Harry e i loro due figli riuscissero ad accettare l’idea di tornare nel Regno Unito, per ricongiungersi con la Royal Family britannica.

“Mi piacerebbe vederli fare pace con la Regina Elisabetta e con il padre di Harry. A quel punto potremmo fare pace anche noi”. Parole di apertura nei confronti di sua figlia, che difficilmente saranno accolte dall’ex protagonista di Suits. Già in passato Meghan si era occupata pubblicamente di questa situazione.

Lo aveva fatto nel corso della famosa intervista concessa ad Oprah Winfrey, nel corso della quale aveva dichiarato che non avrebbe immaginato di causare un dolore intenzionale a suo figlio Archie, riferendosi ad un possibile incontro con suo nonno Thomas. Al momento, quindi, pare non ci siano i presupposti per un lieto fine nella famiglia Markle.