Ballando con le stelle, l’annuncio che tutti stavano aspettando è arrivato

Ballando Con Le Stelle 2021, arriva il primo attesissimo annuncio sulle note di Whitney Houston. Lo show di Rai1 sta per tornare

La data ufficiale della prima puntata non è stata ancora comunicata, ma è ormai certo: la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” arriverà a ottobre. Tutto pronto per una nuova avventura con i maestri danzatori di Milly Carlucci e i simpatici vip che si daranno da fare nell’imparare a ballare e a sfidarsi tra di loro.

Una corsa a eliminazione, determinata dal voti della severa giuria, il cui operato sarà giudicato da due commentatori che non avranno potere di veto. Il solito consueto e fortunato mix che ottiene ormai da 15 anni uno straordinario successo. Uno dei pochi programmi di Rai1 del sabato che riesce a tenere testa ai blockbuster Mediaset come Tu si que Vales, C’è posta per te e Amici.

Si parte a ottobre, quindi, con un cast tutto nuovo: tra i concorrenti Al Bano, Sabrina Salerno, Morgan, Mietta e Valeria Fabrizi. Novità anche tra gli opinionisti, visto che alla psicologa Roberta Bruzzone e al giornalista Alberto Matano si aggiungerà anche Alessandra Mussolini, tra le partecipanti alla scorsa edizione.

Ballando con le Stelle: c’è una bellissima novità in attesa della prima puntata

L’ex esponente politico è diventata molto amica di Milly Carlucci, che ha deciso di includerla in pianta stabile nel cast del suo fortunato programma. La giuria vera e propria, invece, sarà formata dal conduttore e giornalista Alessandro Canino, il giornalista Ivan Zazzaroni, la maestra di ballo Carolyne Smith e l’altro “professore” Guglielmo Mariotto.

La novità di questi giorni è che la Rai ha cominciato a mandare in onda il primo spot ufficiale del talent dedicato ai vip. Si tratta di un video in cui si vedono soltanto gli insegnanti di ballo che danzano su una bellissima terrazza di Roma (si intravede il celebre panorama) con una bellissima atmosfera di un tramonto di fine estate. E poi, la data generica di messa in onda: ottobre. Non resta che aspettare.