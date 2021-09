Fino all’Ultimo Battito: arriva la splendida notizia per Bianca Guaccero e Marco Bocci. Felici i tantissimi fan dell’apprezzata serie tv

Le fiction (o serie tv, come dir si voglia) a tema medico-ospedaliero hanno sempre un grande successo. Assieme al filone degli innumerevoli commissari e affini, le storie che riguardano staff medici di ospedali vari sono molto apprezzate dal pubblico.

Tra quelle che hanno avuto un grande successo c’è indubbiamente anche “Fino all’ultimo battito”, che è tra le novità proposte da Rai1 per il palinsesto autunnale, ormai partito a razzo. Si tratta della seconda stagione della serie diretta da Cinzia TH Torrini e Marco Bocci come protagonista. Con lui anche un volto noto della tv, Bianca Guaccero, che prima di fare la conduttrice era più famosa come attrice.

Tutto pronto, quindi, la seconda stagione di “Fino all’ultimo battito” sta arrivando. La Rai ha diffuso la data ufficiale della messa in onda: si parte giovedì prossimo, il 23 settembre. La fiction, quindi, andrà in onda tutti i giovedì intorno alle 21.20. Il cast è formato da Marco che interpreta Diego Mancini. Si tratta di uno stimato chirurgo, che ad appena quaranta anni è diventato professore ordinario di cardiochirurgia.

Fino all’ultimo battito: la bella notizia per Bianca Guaccero

Il protagonista ha una vita apparentemente felice, con una compagna, Elena (Violante Placido), una figlia acquisita, Anna (Gaja Masciale) ed un figlio naturale, Paolo (Giovanni Carone). La coppia aspetta il divorzio di lei per poter convolare a nozze. Ma poi succede un imprevisto: Paolo scopre di avere una malattia molto grave al cuore.

Il bambino non si può operare e bisogna soltanto aspettare un trapianto. La vicenda sconvolge Diego, che è disposto a tutto per salvare il figlio. Non accetta l’idea del trapianto e pur di trovare i soldi per delle costosissime cure si mettere a fare il medico personale di un boss della malavita. Questo lo farà trovare in un intreccio di bugie e segreti che metteranno a repentaglio sia la sua carriera che i suoi affetti e la vita privata.