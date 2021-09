Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali più permalosi dello zodiaco: la classifica di oggi non lascia spazio a nessun dubbio!

Sicuramente conosci anche tu una persona alla quale non si può veramente dire nulla, pena la sua rabbia imperitura e cocente.

Parliamo, ovviamente, di tutte quelle persone che, anche se le conosci bene o proprio in virtù di questo, tratti con i guanti, sempre attento a che cosa stai per dire.

Certo, se non conosci nessuno così un rischio c’è: quello che sia tu, fra tutte le persone che conosci, il vero permaloso!

Scopriamo subito se stelle e pianeti ci hanno azzeccato con la classifica di oggi: ecco i segni più suscettibili di tutto lo zodiaco riguardo… beh, sé stessi!

I segni più permalosi dello zodiaco: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Ci sono delle persone che, poco importa quale sia l’argomento di cui si sta parlando, riescono sempre a riportare tutto su di loro.

Ovviamente, facendo così, riescono anche in un altro intento: quello di prendersela sul personale!

Se non ti viene in mente nessuno che costringe gli altri a camminare sulle uova quando c’è lui presente, abbiamo delle cattive notizie per te.

Non è che sei tu il più permaloso della tua cerchia di conoscenti?

Pensaci bene: gli altri tendono sempre a giustificarsi quando ci sei tu in giro, sono sempre con il capo chino a mormorare qualche scusa ed hanno paura di dirti le cose.

Ehi, no, non iniziare a prendertela, non stiamo dicendo niente di che, stiamo solo facendo la classifica di oggi dell’oroscopo!

Meglio andare alla classifica dei segni più permalosi dello zodiaco: così non ci saranno più dubbi!

Gemelli: quinto posto

Mettiamo i Gemelli nella classifica di oggi dei segni più permalosi per un solo motivo: quando si arrabbiano e quando la prendono sul personale, i Gemelli possono essere veramente difficili!

Non lo fanno di certo perché sono persone orrende però bisogna calcolare che i Gemelli sono sia egocentrici che incapaci di dire le cose come stanno.

Invece di affrontare i problemi, infatti, ai Gemelli piace prendersela sul vivo… almeno fino a quando non si scordano di essere arrabbiati con qualcuno!

Insomma: i Gemelli sono sì permalosi ma solo a ondate… come tutti i sentimenti della loro vita!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione possono essere definiti decisamente permalosi, soprattutto per quanto riguarda la loro personale percezione di sé stessi a lavoro.

Lo Scorpione, infatti, è un segno capace di scherzare e di ridere e anche di non essere troppo permaloso negli ambiti più comuni della vita.

Quando, però, qualcuno se la prende con lo Scorpione o gli parla con male parole riguardo il suo lavoro, allora iniziano i guai.

Sul lavoro non potete assolutamente dare pareri che non siano altro che positivi allo Scorpione. Il suo modo di fare è, quando riceve una critica, azzittirsi e lavorare ancora più duramente ma non perdonarvi mai più per il vostro commento.

Ne varrà la pena?

Cancro: terzo posto

Nonostante abbiano fama di essere persone amorevoli e gentili, i nati sotto il segno del Cancro dovrebbero essere famosi anche per un altro motivo.

Quale? Ma ovviamente per il fatto che sono estremamente permalosi!

Ai Cancro basta avere la luna leggermente storta per vedere il mondo come una grande cospirazione contro i loro confronti.

Percepiscono ogni lieve cambio di intonazione nella voce, ogni piccola cattiveria nelle parole degli altri ed anche ogni offesa, vera o inventata, che viene loro rivolta.

Il Cancro è una persona estremamente permalosa, che non si fa assolutamente problemi a prendersela con gli altri quando deve. Non cercate di farvi perdonare da loro: ascoltate quello che hanno da dire e sperate in un miracolo!

Leone: secondo posto

Sicuramente, al vedersi al secondo posto della classifica di oggi dell’oroscopo, i nati sotto il segno del Leone staranno ruggendo di rabbia.

Permalosi? I Leone? Ma cosa si inventa l’oroscopo?

Ovviamente, stelle e pianeti non inventano niente e nonostante il Leone voglia fingere di essere uno dei segni più cool dello zodiaco, noi sappiamo bene qual è la verità.

Il Leone è, fra tutti, uno dei segni più permalosi dello zodiaco e detesta anche solo riconoscerlo!

Assolutamente, non potete usare un tono di voce sbagliato con il Leone sia quando ci parlate normalmente sia quando ci discutete.

Prendono a cuore ogni parola che usate, come la usate ed anche il momento nel quale la dite.

E non pensate che se ne scordino mai! Il Leone ha la memoria lunga quando si tratta di portare rancore e non dimentica assolutamente il modo in cui lo avete apostrofato.

Quasi impossibile, quindi, riuscire a parlarci normalmente se prima non gli avete chiesto scusa. Per cosa? Ah, ma per il modo in cui, nel ’95, lo avete salutando uscendo da un locale e…

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più permalosi

Nonostante si nascondano dietro un’attitudine sorpresa, non fatevi ingannare. I nati sotto il segno del Toro sono tra i segni più permalosi dello zodiaco e, anzi, occupano il primo posto nella nostra classifica!

Non si tratta certo di una casualità che il Toro sia permaloso e non succede assolutamente per sbaglio: il Toro si impegna a trovare ogni motivo per prendersela sul personale!

Fateci caso: il Toro è incapace di far finta di nulla ma, spesso, rimugina per giorni, mesi e anni sulle parole degli altri.

Poi, quando meno ve lo aspettate, il Toro se ne esce sostenendo che avete fatto qualcosa di sbagliato. A cosa si riferisce? Ad una parola, che avete detto con un tono strano, un giorno che vi siete incontrati per sbaglio per caso.

Non stiamo scherzando: il livello di permalosità del Toro arriva veramente in alto (se no, ovviamente, non lo metteremmo al primo posto).

Sono persone con le quali è impossibile parlare e che prendono sempre tutto di petto e di punta. Fate attenzione nei modi che usate quando parlate con un Toro: hanno sempre un modo di percepire le cose diverso dagli altri!