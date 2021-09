Ufficiale, la coppia più bella di Temptation Island in dolce attesa

La coppia di Temptation Island aspetta un figlio, arriva la conferma. Lei decide di rendere ufficiale la notizia sulla sua gravidanza

Una bellissima notizia per una delle coppie più belle e apprezzate di Temptation Island. Finalmente, dopo un lungo percorso, hanno annunciato di aspettare un bambino. La notizia è stata ufficializzata da lei, che fa la stilista.

Si realizza un sogno per la 39enne, che qualche anno fa ha scoperto di essere malata di sclerosi multipla. Una terribile malattia dalla quale non si può guarire. Anche per questo ha dovuto seguire un difficile percorso di terapia intensiva. La notizia non è del tutto nuova, in quanto si parlava di questa gravidanza già da qualche giorno. Ma adesso arrivano le conferme, e tutto suona diversamente perché non si tratta più di semplici indiscrezioni.

E’ stata la futura mamma a comunicarlo sul suo profilo Instagram. “Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno”, ha scritto sul social network. Come lei stesso ha descritto, si tratta di un vero e proprio miracolo.

La coppia di Temptation Island dà una bellissima notizia

Per questo è comprensibile la grande emozione sua e del suo compagno. Diventare mamma è sempre stato un suo sogno, divenuto ancora più forte dopo la scoperta della malattia. L’annuncio è arrivato da Georgette Polizzi, che dal suo account ufficiale ha dato la bella notizia a tutti i suoi follower. Nella foto che accompagna il post c’è il suo compagno Davide Tresse e il loro simpatico cagnolino Carlo.

Nell’annuncio non manca una piccola precisazione: Georgette ha scritto che avrebbe voluto aspettare ancora e dare lei per prima la notizia, invece “Qualcuno, indelicatamente, ha fatto trapelare la notizia”. Poi dice che molte delle cose che ha letto in questi giorni le hanno fatto male. Evidentemente, le voci che parlavano di un rischio di infertilità per lei o per il compagno le hanno dato fastidio. E’ ovvio che il percorso di gravidanza assistita è stato richiesto dalla terribile malattia di lei.