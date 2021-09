Il paradiso delle signore, durissimo sfogo della star della soap

Il Paradiso delle Signore, durissimo sfogo dell’attore: fan basiti. Un durissimo sfogo da parte dell’attore che proprio non ne può più

“Il paradiso delle signore” è una delle “soap” italiane più amate. Nata come una fiction da prima serata, ha assunto poi il carattere della serialità quotidiana con un appuntamento che va avanti da anni.

Un ottimo successo per la Rai, che però deve fare i conti con una nube improvvisa. L’attore più famoso della serie, la vera e propria “star” della soap, si è lanciato in un durissimo sfogo sui social che ha sconvolto i fan e creato molto discussione. L’attore, evidentemente infuriato, ha sbottato contro le critiche che lo stanno perseguitando.

Il motivo è da non credere, visto che nel mirino ci sarebbe il suo aspetto fisico, e in particolare la sua linea: “Sono esterrefatto perché leggo commenti assurdi: dovrei dimagrire e poi sarei perfetto. Io sono uno sportivo, mi alleno ogni giorno ed ho una percentuale di massa grassa di una persona sana. Se il problema invece è un discorso estetico, stica**i! Non me ne frega nulla”.

Il Paradiso delle Signore, il noto attore va su tutte le furie!

Queste le durissime parole che l’attore ha scritto su Instagram: un vero e proprio sfogo. “La perfezione non esiste a questo mondo, quindi finitela di commentare sotto le mie foto dicendo queste cose, perché io vi fisserò in alto e vi sput***rò pubblicamente. Fate attenzione perché non date un buon esempio ai vostri figli e nipoti”.

L’attore è Pietro Masotti ed è andato su tutte le furie: evidentemente riceve continue critiche sul suo aspetto fisico e sul fatto che avrebbe qualche “chilo di troppo”. Nonostante il duro sfogo l’attore ha continuato a condividere foto. Si spera che questo brutto episodi non lo scoraggi: almeno questo è ciò che chiedono i suoi tantissimi ammiratori.