Grave lutto al Grande Fratello Vip: la tragica scomparsa e il messaggio struggente

Il Grande Fratello Vip è stato colpito da un gravissimo lutto. La perdita subita è stata annunciata in diretta, spiazzando il pubblico.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo con una sesta edizione, che vede confermato per il terzo anno consecutivo a capo del progetto Alfonso Signorini. La grande macchina del reality show di canale 5 non si è mai fermata e questo è dovuto non solo a tutte le persone che vediamo in onda sul piccolo schermo, ma anche grazie a chi presta la sua professionalità dietro le quinte.

Senza di loro la messa in onda del programma non sarebbe possibile. Per questo motivo non appena è venuto a mancare un membro dello staff, gli account social ufficiali del programma hanno annunciato in diretta la sua scomparsa, ricordando la grande persona che era e il magnifico lavoro svolto durante il corso di questo tempo insieme.

Il Grande Fratello Vip è stato colpito da un grave lutto. A mancare è stato Luca, uno dei membri dello staff e le parole della produzione sono arrivate dritte al cuore del pubblico della rete.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, il dolore della gieffina: “Mi stavo deformando”

Il Grande Fratello Vip annuncia la scomparsa di Luca: “Sempre nei nostri cuori”

L’account social ufficiale del GF Vip ha pubblicato uno scatto ritraente Luca, uno dei membri della produzione, che in queste ore è venuto a mancare.

Alla produzione è sembrato giusto, e lo è visto che è stato una parte fondamentale della realizzazione dello show di successo di canale 5, ricordare la magnifica persona era e tutto il lavoro svolto in questo tempo insieme. In modo tale da mostrare anche a tutti i telespettatori l’anima di tutti coloro che ogni giorno permette la messa in onda del programma.

LEGGI ANCHE –> Lacrime al Grande Fratello Vip: “Che sfigato che sono”

“Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico“ è possibile leggere sull’account social del GF Vip di Alfonso Signorini. “Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale“ aggiunge, provando a far conoscere agli utenti del web la fantastica persona che è venuta a mancare in queste ore. “Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori ❤️” conclude, salutando il membro dello staff che ha reso possibile la perfetta riuscita dell’intero programma.

Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori ❤️ pic.twitter.com/2P5tbMmdJq — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2021

Il lutto al Grande Fratello Vip ha colpito anche gli utenti della rete, oltre che i membri della produzione, e non si esclude che durante la diretta di venerdì sera Signorini possa rivolgergli un ultimo saluto.