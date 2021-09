Grande Fratello Vip, il dolore della gieffina: “Mi stavo deformando”

Al Grande Fratello Vip non è passata in sordina la confessione fatta dalla gieffina: “Mi stavo deformando, fin quando non ho detto basta”.

Al Grande Fratello Vip è tempo di confessioni. Con il passare dei giorni, com’è giusto che sia, i concorrenti iniziano a raccontarsi tra loro, rivelando inediti retroscena che non avevano trovato mai il coraggio di raccontare al grande pubblico, ma l’atmosfera nella casa più spiata d’Italia tende a far dimenticare la presenza assidua delle telecamere di canale 5 e di conseguenza i vipponi iniziano a raccontarsi.

Questa volta a raccontarsi è stata l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni . Non è di certo un mistero, infatti, che la giovane influencer sia ricorsa in più di un’occasione all’aiuto del chirurgo per migliorare alcuni aspetti del suo corpo che non la convincevano. Tant’è che nelle scorse ore, mentre parlava a tu per tu con Andrea Casalino, ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare quello che il pubblico del piccolo schermo non ha mai immaginato sul suo conto.

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: la confessione che non ti aspetti sui ritocchini

Sophie Codegoni, nonostante la sua giovane età, è ricorsa più volte all’aiuto del chirurgo per modificare alcuni aspetti del suo corpo che proprio non riuscivano a convincerla.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha rifatto il seno e ha deciso di dare un maggiore volume alle sue labbra ed è proprio su quest’ultime che ha scelto di confidare un inedito retroscena ad Andrea Casalino al GF Vip.

Sophie ha ammesso che le sue labbra non le sono mai piaciute, le ha sempre trovate piccole e storte. Per questo motivo ha deciso di dare loro maggior volume, non accorgendosi che forse stava esagerando. “I miei genitori, la mia famiglia, mi diceva che stavo esagerando“ ha raccontato la concorrente di Alfonso Signorini. “Anche sui social me lo dicevano, più di tutti me lo dicevano e io più le rifacevo” ha confidato senza troppi giri di parole.

“Fin quando un giorno non mi sono vista allo specchio ed ho detto basta” ha poi proseguito. “Mi stavo deformando“ ha poi concluso, ammettendo di non aver risolto il suo problema alle labbra, anzi. In quanto è convinta di averle storte, ma così ha soltanto aumentato il loro volume, ma l’insicurezza di base è purtroppo rimasta.

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad un’inedita confessione, nella speranza di poter raccontare al grande pubblico che la segue un lato completamente differente della sua personalità.