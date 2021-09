Lacrime al Grande Fratello Vip: “Che sfigato che sono”

Al Grande Fratello Vip il concorrente non ha preso bene la situazione creatasi nell’ultima puntata ed è scoppiato a piangere in casa

Al Grande Fratello Vip, dopo la prima settimana di assestamento, cominciano a crearsi le prime alleanze all’interno della casa ed anche il pubblico ha già iniziato a farsi un’idea su quali concorrenti supportare e quali “affossare”.

Ieri sera, durante la terza diretta condotta da Alfonso Signorini, è stato decretato l’esito del primo confronto che vedeva di fronte Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. La bionda maggiorata si è salvata, mentre l’ex protagonista di Temptation Island andrà in nomination questa settimana.

Venerdì ci sarà infatti la prima eliminazione ed il primo concorrente sarà costretto ad abbandonare la casa. L’altro protagonista della prima nomination è Davide Silvestri che, una volta ricevuta la notizia, non ha reagito bene.

Grande Fratello Vip, la reazione di Davide Silvestri alla nomination: “Sono uno sfigato”

Nonostante il suo carattere solare e la sua simpatia, infatti, Davide è stato il più nominato dagli altri coinquilini. A dare molto fastidio al ragazzo è stata soprattutto la motivazione data da Andrea Casalino ed una volta terminata la puntata si è lasciato andare ad uno sfogo.

“Il mio carattere purtroppo non va bene per un gioco del genere”, ha detto Davide in un confronto con Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Il ragazzo, visibilmente deluso e scosso, non è riuscito a trattenere le lacrime ed ha aggiunto: “Che sfigato che sono“.

Katia e Miriana hanno cercato in tutti i modi di risollevare il morale di Davide. L’ex compagna di Pippo Baudo, in particolare, ha provato a scuoterlo dicendogli: “Vincerai solo se riuscirai a vincere te stesso”. Riusciranno i loro consigli a far tornare il sorriso sulla faccia di Silvestri?

Dai prossimi giorni, in fondo, dipenderà il suo futuro nella casa. Guardando le dinamiche all’interno del reality, sembra chiaro che i concorrenti preferirebbero un’eliminazione di Tommaso, ma alla fine il pubblico sarà giudice supremo. Appuntamento a venerdì per scoprire l’esito del primo confronto.