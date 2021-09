Isabella Ricci è la nuova regina di Uomini e Donne, ma perchè ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi? L’inedito passato.

Isabella Ricci, in pochi mesi, è diventata la beniamina del pubblico di Uomini e Donne. Bella, elegante e raffinata, la dama è sbarcata nel parterre del trono over nella scorsa stagione. Con le nuove puntate, Isabella è tornata in trasmissione scontrandosi sin dalle prime puntate con Gemma Galgani, protagonista del programma da ben undici edizioni.

Isabella Ricci spera di trovare un uomo con cui condividere le proprie passioni e i propri interessi. Sempre elegante, mai sopra le righe, la dama è diventata, in poco tempo, la beniamina del pubblico, ma perchè Isabella ha deciso di partecipare a Uomini e Donne?

Isabella Ricci: ecco il vero motivo della sua presenza a Uomini e Donne

Laureata a La Sapienza di Roma, master come bibliotecaria archivista, Isabella Ricci ha un passato come giocatrice di pallacanestro in serie A e Dagospia spiega perchè pur avendo tutte le possibilità di trovare un uomo nella vita di tutti i giorni, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne.

“Sono stato sposata due volte. Ho diverse relazioni, negli ultimi anni mi sono dedicata molto al lavoro e non ho avuto storie rilevanti. Il mondo è molto cambiato, gli uomini sono cambiati. Quello che cerco io sembra molto semplice ma forse è complesso. Cerco una persona simile a me”, ha siegato a Dagospia.

Isabella, sia nella scorsa stagione che in quella in corso, si è scontrata spesso con Gemma Galgani. A tal proposito dice:

LEGGI ANCHE—>Uomini e donne choc, volano insulti e incitamenti alla violenza

“Questo a me dispiace, è molto fruibile per il pubblico descrivermi come la nemesi di Gemma. Non era tra i miei obiettivi, Gemma può fare il suo percorso, non mi interessa quello che fa. Siamo stati confliggenti solo perché siamo uscite entrambe con due persone uguali. Dice che voglio fare l’influencer ma io lavoro con i social da anni, ho aperto una pagina solo perché erano state aperte pagine fan a mio nome. Lo uso in maniera personale, non pubblico cose legate a Uomini e Donne e al mio lavoro”.

LEGGI ANCHE—>Gravissimo lutto a Uomini e Donne: parole struggenti di Raffaella Mennoia

E sulla chirurgia estetica a cui si è rivolta Gemma per migliorare la propria immagine, Isabella conclude così ai microfoni di Dagospia: “Non è da demonizzare ma io ho avuto interventi di altra natura non perfettamente riusciti. Personalmente non mi farei mettere le mani addosso da nessuno per cose che sono puramente estetiche“.