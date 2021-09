Hai mai conosciuto una persona veramente saccente? La risposta è sì se conosci uno dei cinque segni più saccenti dello zodiaco. Ecco la classifica!

Sappiamo tutti che, a volte, possiamo risultare decisamente saccenti agli occhi degli altri.

Magari a ragione, visto che si sta parlando di un argomento che conosciamo bene o magari con meno cognizione di causa, poco importa.

(O quasi).

Tutti, prima o poi, siamo sembrati particolarmente arroganti o sicuri su un argomento e questo, di certo, non ha giocato a nostro vantaggio!

Essere saccenti, una volta ogni tanto, possiamo anche scusarlo. Ci sono persone, però, che decidono o che sono saccenti ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette.

Non sei curioso di sapere se ci sei anche tu fra loro?

I segni più saccenti dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Dai, ammettilo. Sicuramente è capitato anche a te, anche se non volevi, di essere veramente saccente nei confronti di qualcun altro.

Magari è perché hanno cercato di esprimere un’opinione sulla tua serie TV preferita, oppure perché ti hanno chiesto qual è il modo migliore di preparare la parmigiana di melanzane.

Poco importa, o quasi, su che cosa tu ti sia fatto prendere dal “sacro fuoco” della saccenteria ed abbia iniziato ad essere pedante al riguardo.

Possiamo dire, sinceramente, che se ti capita una volta ogni tanto sarai sicuramente scusato.

LEGGI ANCHE –> I segni più amati dello zodiaco: sei uno di quelli con cui tutti vorrebbero stare?

Quelli che non possiamo davvero sopportare sono i personaggi saccenti tutto l’anno! Fortunatamente, l’oroscopo ci ha dato una mano a stabilire la classifica dei cinque segni più saccenti fra tutti.

Pronto a scoprire le prime posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo?

Gemelli: quinto posto

Più che saccenti, i nati sotto il segno dei Gemelli sono genuinamente convinti di non avere mai torto. (E quindi dobbiamo correggerci: sono veramente saccenti!).

Per i Gemelli, infatti, il mondo dovrebbe andare in una maniera ed in una maniera soltanto: quella che immaginano loro!

Impossibile cercare di far capire loro che esistono altre sensibilità, altre realtà o semplicemente altre persone che non la pensano alla loro stessa maniera.

I Gemelli si sono issati su di un piedistallo da soli: è molto complicato farli scendere e ragionare insieme agli altri!

I nati sotto il segno dei Gemelli sorridono sempre educatamente quando li correggete, annuiscono, dicono di aver capito e poi corrono… a comportarsi esattamente come prima!

Toro: quarto posto

Chi conosce un Toro saprà bene anche che la maggior parte delle conversazioni con lui tendono ad essere una lunga, estenuante giustificazione.

Il motivo? Il Toro vi giudica, in maniera pedante e saccente, su tutto quello che fate! Per giudicarvi, il Toro ha un solo metro di giudizio: il suo!

Ogni cosa deve essere fatta, pensata ed architettata come la crede il Toro. Si inizia con come ci si mette la crema al mare, si passa per il modo giusto di tagliare le zucchine e si finisce a parlare di relazioni (anche se non ne hanno ancora mai avuta una, per dire).

Il Toro è semplicemente uno di quei segni che si rifiuta di prendere in considerazione la possibilità di essere dalla parte del torto (peccato che spesso e volentieri sguazzi proprio nella sua saccenteria anche se sbaglia di grosso!).

LEGGI ANCHE –> Ti fidi degli altri? Probabilmente è perché sei tra i segni più leali dell’oroscopo

Vergine: terzo posto

Precisi, “perfettini“, sempre attenti ad avere un risultato ottimale e mai contenti di quello che fanno gli altri.

No, non parliamo del tuo professore del liceo ma semplicemente di tutti i nati sotto il segno della Vergine!

Dopo aver capito, scoperto ed individuato il modo migliore per fare le cose (almeno secondo loro), i nati sotto il segno della Vergine finiscono per diventare dei veri e propri saccenti.

Niente è fatto bene se non è fatto loro e preferiscono sgobbare il triplo piuttosto che delegare agli altri!

Per la Vergine, non esiste nessuno che sappia lavorare o divertirsi bene quanto loro: sono persone fatte così, bisogna prenderle come vengono. (E con tutta la loro pedante saccenteria!).

Capricorno: secondo posto

Non c’è niente da fare: ogni conversazione con i nati sotto il segno del Capricorno vi lascerà decisamente furiosi, fumanti di rabbia e stressati!

Non lo diciamo con cattiveria e neanche per bisogno di mettere i Capricorno alla gogna: sono, però, uno dei segni più saccenti dello zodiaco!

Per il Capricorno è impossibile, veramente, dare ragione agli altri. Su ogni argomento potrebbero discutere per ore e ore, cercando di portare tutti dalla propria parte.

In maniera altrettanto socratica, poi, i nati sotto il segno del Capricorno finiscono per argomentare così tanto che sono in grado di cambiare opinione all’interno di una stessa discussione e sostenere con passione le idee contrarie da quella da cui erano partiti!

Rassegnatevi; quando avete a che fare con un Capricorno sapete già di avere a che fare con qualcuno che non si preoccupa minimamente delle opinioni altrui perché si sente decisamente più informato degli altri.

Per il Capricorno, solo un altro Capricorno potrebbe avere quasi ragione (ma non troppa). Sono persone estremamente saccenti!

LEGGI ANCHE –> Sei uno dei segni zodiacali che non riesce mai a prendere la decisione giusta?

Leone: primo posto nella classifica dei segni più saccenti dello zodiaco

Cari Leone, inutile farvi venire un giramento di testa dalla rabbia e ruggire tutto il vostro disappunto.

Sapete benissimo di trovarvi in cima alla classifica dei segni più saccenti dello zodiaco perché siete veramente arroganti quando volete!

(E volete la maggior parte delle volte, non è vero?).

Il Leone è uno di quei segni che ha sempre un’opinione, su qualsiasi argomento ed in qualsiasi momento.

Non c’è possibilità di errore: il Leone sa sempre quello che bisogna fare, come farlo ed anche quando!

Di certo, questo non li mette al riparo da giganti sviste e da errori madornali, anzi!

Il Leone, infatti, è uno dei segni più saccenti dello zodiaco che, spesso, fa figure veramente barbine! Dal modo di preparare il caffè a quello di fare un lavoro che non ha mai fatto prima, il Leone si mette sempre in mostra, dichiarando di saper fare le cose nella maniera migliore.

Inutile sottolineare che, spesso e volentieri, il Leone non è all’altezza delle sue stesse aspettative. Insomma, chi di “saccenza” ferisce spesso di “saccenza” perisce!