Royal Family: Harry e Meghan, un brutto flop da digerire

Harry e Meghan hanno collezionato diverse delusioni nell’ultimo periodo. Ecco cosa è successo recentemente ai Duchi di Sussex: i dettagli

La vita di Meghan Markle e di suo marito, il Principe Harry, è sempre al centro delle attenzioni dei tabloid inglesi. Di conseguenza, ogni movimento di questa coppia fa notizia e finisce in evidenza su tutti i siti web del mondo. L’interesse che i Duchi di Sussex suscitano quotidianamente è incredibile.

Alcuni mesi fa, Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey che ha scatenato tantissime polemiche. L’ex attrice statunitense ha dichiarato di aver dovuto sopportare atti di bullismo e razzismo nel corso della sua vita nel Regno Unito, nella residenza reale di Frogmore Cottage, a Londra.

Questi episodi hanno spinto Meghan a pensare addirittura al suicidio. A quel punto la scelta di andare via dall’Inghilterra è stata, secondo Meghan ed Harry, inevitabile. La coppia si è trasferita in Canada per poi preferire gli Stati Uniti d’America quando è arrivata la pandemia mondiale. Pare che la decisione sia stata presa per questioni di privacy.

L’enorme villa nella quale vivono da oltre un anno si trova in California, precisamente nella Contea di Santa Barbara. L’immobile ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Da quando i Duchi di Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti sono arrivate gioie e delusioni. Proprio negli ultimi giorni è arrivata una forte batosta, vediamo insieme tutti i dettagli di questa spinosa vicenda.

L’intervista ad Oprah Winfrey

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno recentemente firmato un accordo milionario con Netflix. Nell’accordo è prevista la produzione di alcuni prodotti che andranno in onda prossimamente sulla piattaforma streaming più famosa del mondo. Sembrava che questo accordo fosse la svolta per i Duchi di Sussex e invece pare che non sia proprio così.

A seguito dell’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, la popolarità di Harry e Meghan era salita alle stelle. Le dichiarazioni rilasciate nel corso della chiacchierata con la giornalista statunitense hanno fatto il giro del mondo, facendo scatenare i giornali e i siti web per diverse settimane. Ma hanno avuto anche un ottimo tornaconto economico per i due.

L’ex attrice statunitense e l’ormai ex reale britannico, infatti, hanno ottenuto dei numeri da capogiro: ben 17 milioni di persone hanno visto l’intervista in diretta, circa 49 milioni di persone l’hanno potuta vedere nei tre giorni successivi on demand. L’intervista è stata venduta in tantissimi paesi, facendo incassare molti soldi ai due ex reali.

E non è tutto. Questa intervista ha permesso ad Harry e Meghan di ottenere una nomination agli Emmy 2021 nella categoria “Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special”. Questo vuol dire che va tutto a gonfie vele nella loro vita professionale? Pare proprio di no, perché dopo tutte queste soddisfazioni è arrivata una batosta difficile da digerire.

Harry e Meghan, un flop clamoroso

L’intervista concessa da Harry e Meghan ad Oprah Winfrey alcuni mesi fa ha permesso ai Duchi di Sussex di ottenere una grossa soddisfazione. Dopo l’enorme successo che ha ottenuto il programma in tutto il mondo, è arrivata anche la nomination agli Emmy 2021, nella categoria “Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special”.

Uno degli altri candidati era David Letterman, con la serie Netflix “Non c’è bisogno di presentazioni”. Tra i favoriti c’era anche Stanley Tucci, con “Searching for Italy”. Proprio quest’ultimo ha trionfato, lasciando il Principe Harry e sua moglie Meghan a bocca asciutta. Una delusione fortissima.

L’ex attore de Il Diavolo veste Prada ha vinto con un prodotto che lo vede protagonista mentre assaggia i migliori piatti del nostro paese. Secondo gli esperti, i Duchi di Sussex erano considerati i favoriti numero uno per ottenere questo prestigioso premio. E invece è andata diversamente.

Un’altra delusione per questa coppia, quindi, dopo lo scarso interesse del libro The Bench, di Meghan Markle, e Finding Freedom, scritto a quattro mani dalla coppia residente negli Stati Uniti d’America. Tre fortissime delusioni in meno di un anno saranno dure da digerire. E a breve arriverà anche il documentario su Netflix che racconterà la vita dei reali inglesi.