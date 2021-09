Grave lutto nel cinema: morta la star di Sex and the City, fan sotto choc

E’ lutto nel mondo del cinema. L’indiscussa star di Sex and the City è venuta a mancare in queste ore, lasciando i fan senza parole.

Sex and the city è uno di quei telefilm che hanno fatto la storia del piccolo e grande schermo. Sì, avete letto bene: anche il grande schermo. La serie, ispirata come spesso accade da libri di successo, vista l’enorme popolarità riscossa tra il pubblico di tutto il mondo, tanto che è riuscita a sdoganare numerosi tabù e pregiudizi sul mondo femminile, è sbarcata anche al cinema con due pellicole che proseguono la storia lanciata sul piccolo schermo e di recente è stato annunciato un nuovo sequel.

La notizia ha riempito di gioia di tutti i fedeli sostenitori del tv show, ma gli stessi nelle scorse ore sono rimasti gelati da una notizia che non si sarebbero mai aspettati di leggere. In quanto una delle star dello show non farà parte del sequel precedentemente annunciato perché nelle scorse ore ha perso la vita.

E’ lutto nel mondo del cinema perché in questo momento tutti i fan della serie e non solo stanno piangendo per la scomparsa di uno degli interpreti dei loro personaggi preferiti di sempre.

LEGGI ANCHE –> Dramma per la famosa attrice: scomparsa del nulla da quattro giorni

Morta la star di Sex and the City: è lutto nel cinema

I fan di Sex and the city sono rimasti senza parole, quando sui social si sono ritrovati a leggere un messaggio da parte del figlio della star, che annunciava al mondo intero la sua scomparsa.

Un messaggio totalmente inatteso, che ha creato un grosso vuoto nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo perché Willie Garson, interprete di Stanford Blatch, ha rivoluzionato il mondo dello serie tv portando in scena uno dei personaggi LGBT più amati di sempre. In quanto era il migliore, e storico, amico gay di Carrie Bradshaw.

LEGGI ANCHE –> Grave lutto nel cinema: scomparso l’attore sex symbol più amato

“Ti amo così tanto papà” ha esordito il figlio di Willie Garson su Instagram. “Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto” ha poi proseguito.

“Sono così orgoglioso di te. Ti amerò sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un’avventura tutta tua” ha poi scritto addolorato. “Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto saprai mai e sono felice che tu possa essere in pace ora. Sei sempre stata la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto. Sono felice che tu abbia condiviso il tuo amore con me. Non lo dimenticherò mai e non lo perderò mai“ ha poi concluso, arrivando dritto al cuore degli utenti della rete.

Con la scomparsa dell’interprete di Stanford Blatch di Sex and the city, vola via anche uno dei volti dei personaggi più amati dal pubblico di tutto il mondo.