Pesava 270, dopo Vite al limite è uno schianto: che trasformazione!

“Vite al Limite”, da 270 kg a schianto tutta curve, impressionante trasformazione. Ecco l’incredibile trasformazione di Laura Perez

Vite al limite è un programma di culto negli Stati Uniti, diventato – ormai – molto famoso anche in Italia. La trasmissione racconta di persone gravemente obese (di peso mai inferiore ai 200 chili) che intraprendono un duro percorso di dieta per arrivare all’intervento chirurgico che dovrebbe salvargli la vita.

Il tutto sotto la direzione del curioso dottor Nowzaradan, che predispone la terapia giusta per ciascuno dei pazienti. Molti di essi riescono a guarire e a ritrovare un peso più accettabile, quantomeno compatibile con una vita serena. In altri casi, però, la perdita di peso è sorprendente, per non dire sconcertante.

E’ il caso di Laura Perez, che è arrivata nella clinica di Houston, in Texas, col peso di ben 270 kg e oltre. Una situazione drammatica, che ha portato la donna a rischiare di morire. Un’obesità gravissima nata dal difficile rapporto col cibo. La donna non riusciva più a camminare e ha dovuto lottare per un anno intero per riuscire quantomeno a mettersi al riparo dal rischio di morire.

Vite al limite, l’impressionante perdita di peso di Laura Perez

In un anno ha perso ben 108 kg. Un traguardo straordinario, che le ha permesso di operare per inserire un bypass gastrico che, finalmente, le ha impedito di assorbire calorie e grassi. Ma non è finita qui, perché Laura oltre a riconquistare la sua salute, ha ritrovato anche la bellezza. Vista l’enorme perdita di peso ha dovuto operarsi per togliere quasi un metro quadrato di pelle in eccesso. Intervento riuscito, che ha restituito alla donna anche la sua dignità.

La Perez ha proseguito nell’educazione alimentare, arrivando a pesare oggi appena 70 chili. Non solo un peso forma, ma oggi Laura sembra perfino un po’ troppo magra. Un risultato incredibile, con la donna che ha ritrovato anche il suo fascino e può permettersi di mostrare con orgoglio le sue forme, risultando attraente per moltissimi suoi follower sui social. Oltretutto la donna cerca di sensibilizzare le persone obese a guarire e seguire il suo esempio.