Grande Fratello Vip, la gieffina vuota il sacco e ammette: “Ho perso tutto”

Al Grande Fratello Vip la confessione della gieffina ha lasciato tutti senza parole. Nessuno lo avrebbe mai immaginato prima.

Al Grande Fratello Vip, ormai è la base, il meglio avviene sempre dopo la diretta condotta da Alfonso Signorini. In particolar modo ieri, in quanto si è rivelata essere una puntata all’insegna delle emozioni.

Prima si è parlato del periodo difficile vissuto da Aldo Montano, poi del grande amore di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ed infine un toccante retroscena riguardante Raffaella Fico. Proprio quest’ultima, dopo la fine della puntata di ieri, in confessionale si è lasciata andare ad un’amara confessione in merito a quanto raccontato poco prima grazie all’aiuto di Alfonso Signorini.

Raffaella Fico ha fatto un’amara confessione al Grande Fratello Vip, rivelando tutto il dolore provato dopo la scomparsa di sua madre. In quanto con la sua perdita ha perso ogni cosa dentro di lei.

Raffaella Fico: l’amara confessione dopo il Grande Fratello Vip

Raffaella Fico ha raccontato quanto sua madre sia stata una figura importantissima per la sua vita. Non solo perché l’ha messa al mondo e l’ha cresciuta, ma l’ha aiutata a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, accompagnandola mano per mano in ogni progetto che l’ha vista protagonista, ma non solo.

La mamma di Raffaella Fico non l’ha manco abbandonata quando ha iniziato la sua dura lotta per far riconoscere sua figlia Pia dal padre Mario Balotelli. Il suo sogno, infatti, ha raccontato la bella modella durante la diretta di ieri del GF Vip, era proprio quello di vedere la nipote crescere. Anche se purtroppo questo desiderio non è stato possibile da realizzare.

“Quando ho perso mia madre, ho perso tutto. Ogni cosa” ha raccontato la Fico dopo la fine della puntata in confessionale, riprendendo il discorso affrontato poco prima con Alfonso Signorini.

Raffaella Fico al GF Vip, ieri sera, ha scelto di mostrare un lato completamente inedito della sua personalità al pubblico del piccolo schermo che è abituato a vederla sulle pagine dei settimanali dedicati alla cronaca rosa, ma oltre alle belle foto c’è molto di più dietro di lei. Un racconto drammatico, una storia difficile che soltanto ieri ha trovato il coraggio di accennare al grande pubblico che a volte si è sempre basato sulle apparenze e pregiudizi.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip ha deciso di venire allo scoperto, mostrando la versione più sincera ed autentica di se stessa. Pronta a far cambiare idea al pubblico del piccolo schermo che l’ha sempre giudicata male a causa del gossip.