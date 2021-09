Sonia Bruganelli esagera al GF Vip: la reazione è durissima

Sonia Bruganelli ha esagerato durante la diretta del Grande Fratello Vip? La reazione di lei è durissima: non le manda di certo a dire.

Sonia Bruganelli è stata scelta da Alfonso Signorini come una delle nuove opinioniste di quest’edizione del Grande Fratello Vip.

La moglie di Paolo Bonolis ha subito colpito il pubblico del piccolo schermo per essere completamente differente rispetto alla sua compagna di viaggio, Adriana Volpe. Sonia è schietta e diretta, mentre Adriana punta ad essere più dolce, anche nelle critiche poste ai vipponi. Tant’è che durante la diretta di ieri sera, quando Tommaso Eletti ha pronunciato forte parole su Valentina Nulli si è detta curiosa di sapere che cosa ne pensasse lei, la diretta interessata.

Di tutt’altro parere, invece, è stata la Bruganelli che ha difeso Tommaso. L’opinionista ha trovato si inammissibile l’atteggiamento del ragazzo a Temptation Island nei confronti della sua ex fidanzata, ma non ha giustificato nemmeno lei. In quanto essendo una donna molto più grande di lui, e matura, si sarebbe aspettata un atteggiamento diverso e non quello di provare a risolvere i loro problemi in un reality show.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip non si è di certo risparmiata e sui social è arrivata la replica della diretta interessata.

Valentina Nulli replica a Sonia Bruganelli dopo il Grande Fratello Vip

Valentina Nulli non ha potuto fare a meno di venire a conoscenza su quanto detto sul suo conto durante la diretta di ieri del GF Vip e per questo motivo ci ha tenuto a replicare alle parole dell’opinionista sul suo profilo Instagram.

L’ex fidanzata di Tommaso Eletti non le ha di certo mandate a dire, taggando anche la diretta interessata. In modo tale che potesse vedere senza filtri la replica di fronte alle sue parole.

“A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose” ha esordito Valentina Nulli contro Sonia Bruganelli. “Mi chiedo se siano frutto di riflessione o si apra solo bocca per sentenziare senza discernimento“ ha poi concluso, accusando l’opinionista di Alfonso Signorini di aver espresso la sua opinione senza conoscere la realtà dei fatti. Anche se, è bene precisare, che la Bruganelli si è semplicemente limitata a commentare quando andato in onda. Proprio com’è successo con Eletti.

Sonia Bruganelli e Valentina Nulli avranno modo di confrontarsi durante l’esperienza di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip oppure l’avventura televisiva nella casa più spiata d’Italia terminerà questo venerdì a causa della nomintation che lo vede protagonista? Staremo a vedere, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.