8 trucchetti per essere irresistibile e scattare selfie mozzafiato

Ecco gli 8 trucchetti per essere sempre mozzafiato davanti all’obiettivo

Sei una persona che nelle foto di gruppo viene sempre con gli occhi chiusi, più tonda, bassa, con la faccia da tonta? Non ti preoccupare, ci pensiamo noi a darti qualche trucchetto per essere sempre al top anche in foto.

Secondo degli studi, solo il 15% della popolazione mondiale è fotogenica. Una percentuale molto bassa se pensi a quanti influencer esistono nel mondo.

Come te, anche loro hanno dovuto lavorare sulle proprie pose per essere sempre impeccabile.

Scopriamo insieme gli otto trucchetti fotografici per passare dal flop al top

Gli 8 trucchetti per scatti mozzafiato: dagli occhi chiusi, ad un profilo perfetto

Ecco gli otto trucchetti per mostrarti disinvolta e sicura di te davanti all’obbiettivo.

Avrai più sicurezza di James Bond quando spara all’obbiettivo della telecamera con il suo perfetto smoking inglese

1) Fai tanta pratica:

Come per qualsiasi obiettivo nella vita, devi fare un allenamento per risultare perfetta in foto.

Roma non è stata costruita in un giorno e così tu non puoi pretendere di avere un look e delle pose da fotomodella.

Quello che ti consigliamo di fare è di provare nuove pose e facce davanti ad uno specchio o facendoti degli auto scatti.

Rilassati e atteggiati come una modella sul red carpet; solo così potrai essere a tuo agio con l’obbiettivo della fotocamera e risultare rilassata e spontanea davanti ad un fotografo.

Leggi anche —>Come fare la valigia perfetta: i 13 trucchi per riuscirci senza stress

2) Individua il tuo profilo migliore

Come te, tante altre persone non hanno un volto simmetrico.

Prenditi qualche minuto per capire quale è il tuo profilo migliore così da metterti in posa dall’angolazione giusta.

Aspetta il momento della foto, sorridi, mettiti di profilo e risulterai sicuramente fotogenica.

3) Preparati con cura

Stai per vedere la tua amica amante dei selfie? Stai per partire per una gita fuori porta? Mi raccomando, mostrati sempre impeccabile.

Preparati un outfit che vada a braccetto con la tua armocromia e il tuo stile e crea un trucco naturale, ma di impatto per la macchina fotografica.

Se sei bionda con gli occhi chiari comprati un eye-liner marrone scuro e fatti una sottile linea sopra l’occhio. Questo ti permetterà di essere al centro dell’attenzione, senza risultare fuori contesto.

Aiutati anche con un rossetto chiaro che ti darà equilibrio al viso.

Il trucco può aiutarti ad essere più fotogenica: porta sempre con te un lucida labbra trasparente, della cipria compatta dello stesso colore della tua pelle e applica il mascara solo alla parte più esterna delle tue ciglia.

Leggi anche —> Rossetto, come farlo durare di più durante la giornata: i trucchi degli esperti

4) Fai attenzione al look

Il trucco è pronto, adesso preoccupiamoci del look. Mi raccomando: non indossare colori che ti rendono più pallida e smorta.

Prediligi colori accesi e brillanti come il giallo, il rosso e l’arancione che ti renderanno più lucente, soprattutto nelle foto dove si scorge il cielo e il prato. Il contrasto ti metterà subito in risalto diventando il protagonista della foto.

Ti sconsigliamo i vestiti a fantasia: sono sicuramente belli nella realtà, ma nel contesto della foto non sai mai come potrai apparire.

Assolutamente vietato il colore grigio: ti renderà piatta e ti invecchierà.

5) Pensa alle persone che occupano il tuo cuore

Pochi secondi prima dello scatto pensa a qualcuno che ami o a cui vuoi bene. Questo ti renderà spontanea e rilassata evitando così di risultare goffa e costruita.

Alla base di ciò sta il divertimento: se prendi lo scatto come qualcosa che temi o che non riesci a fare, la foto sembrerà notevolmente seria.

Stai rilassata e goditi il momento.

6) Non nasconderti, tira fuori le tue emozioni senza paura

Non sei un robot, lasciati andare!

Quando sei davanti all’obbiettivo goditi il momento: non pensare a sgranare gli occhi e ad indossa un sorriso forzato.

Come nella realtà, se provi ansia si noterà anche in foto.

Focalizzati sul momento di trasporto della foto e non sul risultato finale.

7) Correggi la tua postura

La fotografia è tutto un gioco di prospettive, quindi anche la tua postura è importante.

Invece di metterti in posizione eretta davanti alla fotocamera, prova a metterti a tre quarti girando leggermente il fianco e porta un piede avanti verso l’obiettivo. Risulterai molto più alta!

Leggi anche —> Come si può smettere di russare: trucchi e rimedi naturali

Le mani tienile lontano dal tuo corpo sennò sembreranno più grandi del normale.

Prova anche nuove acconciature come, ad esempio, i capelli tutti da un lato se pensi di avere un collo sensuale.

Per aiutarti, prova tante pose davanti allo specchio.

8) Scegli la posizione che ti fa sentire a tuo agio

Ti senti più a tuo agio se sei seduta? Non è assolutamente un problema, ma devi avere alcune accortezze.

Posizionati sulla sedia in modo rilassato e sentiti totalmente a tuo agio. Se stai in una posizione innaturale, risulterai impacciata e il tuo viso sembrerà crucciato.

Se preferisci, puoi sdraiarti su un fianco tenendo le gambe leggermente piegate e poggiare la testa su un braccio. Sembrerai dolce, ma anche sensuale.