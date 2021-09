Ritiro al Grande Fratello Vip? Cifra pazzesca per la penale

Grande Fratello Vip ci sta regalando delle grandi emozioni. Pianti di gioia e di tristezza hanno animato l’ultima puntata, ma non solo. Un retroscena di tipo economico salta fuori sconvolgendo tutti.

Il Grande Fratello Vip 6 è già un successo. Le rivelazioni di ieri sera hanno ribaltato la situazione per gli amatissimi vipponi che hanno parlato di fatti molto intimi della loro vita davanti ai telespettatori. Fuori dalla messa in onda però, durante le notturne dichiarazioni che i protagonisti fanno tra loro, salta fuori una cifra per la penale da non credere!

Grande Fratello Vip è l’appuntamento del Lunedì e Venerdì sera in prima serata su Canale 5 a cui il pubblico a casa non può fare a meno. I protagonisti indiscussi sono i gieffini che fin dagli inizi di questa edizione, stanno facendo conoscere dei lati nascosti di sé stessi, ma non solo. Le dichiarazioni a volte hanno risvolti più gravi, penali addirittura!

La nuova edizione è partita in quarta, nessuno si sarebbe aspettato in così poco tempo così tante evoluzioni, soprattutto nessuna di queste è apparsa scontata. I concorrenti stanno già facendo delle fazioni e le polemiche non mancano, come neanche lo smascheramento in diretta dell’ex fidanzata ad un vippone discusso!

Colpi di scena e situazioni al limite dell’assurdo stanno imperversando, ma alle telecamere del Big Brother non sfugge niente. Neanche le discussioni notturne tra i concorrenti, ed una di queste ha svelato un aspetto economico e penale che nessuno conosce.

Grande Fratello e ritiro dal reality: che cifra la penale!

Le recenti notizie sui ritiri stanno incendiando il web: sono diversi gli addii in fase di definizione. A sole due settimane, ci sono gieffini stanchi dell’avventura all’interno della casa? In effetti, già un vippone ha deciso il ritiro, sconcertando i compagni. Forse, proprio per questo è uscito fuori il discorso dal risvolto penale inaspettato.

Gianmaria Antinolfi e Alex Belli sono due gieffini molto amati. Stanno stringendo un rapporto di amicizia, lo testimoniano le lunghe e intense discussioni intraprese nel bel mezzo della notte. Si dice che la notte si dorme, perché porta consiglio, invece i due danno i numeri, e che cifre!

Alex fa la confessione all’amico. Ogni gieffino stipula un contratto nel quale vengono disciplinate le modalità di gestione della loro presenza all’interno del programma. Tra le disposizioni c’è la clausola di ritiro. Di cosa si tratta?

Il ritiro viene concordato nel contratto, e consiste nella possibilità di andar via dalla casa del GF, di propria volontà, senza essere stati eliminati dal televoto. Decidere è lecito, nessuno può costringere alla permanenza nella casa, ma c’è un costo.

Il costo è personale per ogni vip. Il motivo? Perché ognuno ha un contratto diverso per valore, quindi il valore di quest’ultimo corrisponderà alla somma della penale da pagare per andare via. Di base il prezzo è di 10.000 euro, ma appunto non è sempre così.

Alex belli dovrà sganciarne ben 50.000, insomma non si tratta di spiccioli!