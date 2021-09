GF Vip, dopo la diretta succede l’imprevedibile: “Lo stanno sfruttando”

Al GF Vip, dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini, è accaduto l’impensabile. La dura accusa non passa inosservata.

Il GF Vip ha festeggiato la sua prima settimana di messa in onda ed il tutto è avvenuto con qualche polemica, come ogni programma che si rispetti dopo di tutto.

Durante il corso dell’appuntamento andato in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha rimproverato Amedeo Goria, invitandolo a d evitare di scherzare in maniera troppo insistente nei confronti di Ainett Stephens, che più volte ha voluto mettere le cose in chiaro con lui, rivelandogli che il loro rapporto non potrà mai andare oltre l’amicizia.

Qualcuno però, mentre tutto questo andava in onda, non ha reagito affatto bene e sui social ha sferrato un duro attacco nei loro confronti. Di chi stiamo parlando? Di Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria. Quest’ultima, non appena Alfonso Signorini ha letto un messaggio da lei scritto ai vipponi, è andata su tutte le furie quando Ainett e Francesca Cipriani non hanno potuto fare a meno di sorridere quando lei le ha accusate di essere interessate al suo uomo.

Dopo la diretta del GF Vip è successo l’impensabile, ecco cosa ha dichiarato Vera.

Vera Miales sbotta dopo il GF Vip: duro attacco a Francesca Cipriani e Ainett Stephens

Vera Miales, come anticipato, non ha affatto reagito bene durante la diretta del Grande Fratello Vip e sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro Francesca Cipriani e Ainett Stephens, accusate da lei di voler sfruttare Amedeo Goria soltanto per poter andare avanti con le dinamiche del gioco.

Vera non ci è andata affatto leggera, replicando nelle Instagram Stories, che trovate in fondo a questo articolo, su quanto accaduto nelle scorse ore sul piccolo schermo degli italiani. Anche se è bene specificare che perfino il suo compagno sembrerebbe pensarla in maniera totalmente differente da lei. In quanto è stato il primo a ridere delle sue precedenti dichiarazioni, in cui accusava le concorrenti di essere interessate a lui.

“Risata isterica di chi non sa dare giustificazioni plausibili“ ha esordito una furia Vera Miales. “Amedeo tu che cavolo hai da ridere?” ha poi chiesto in maniera retorica. “La verità è ben evidente: state sfruttando la forza e la popolarità di Amedeo per andare avanti nel gioco“ ha tuonato, scagliandosi contro le due concorrenti.

“Peppo Pig? Cara Francesca, abbi rispetti per un uomo di cultura e di spessore come è l’amore mio” ha poi proseguito attaccando direttamente la Cipriani per poi passare anche alla Stephens. “Che strano concetto avete di donna all’antica. Una donna antica non strofina il sedere sul lato A di un uomo nemmeno sotto ipnosi” ha poi concluso.

Vera Miales dopo il GF Vip non le ha mandate di certo a dire, ma vedremo se questa volta le sue parole arriveranno dritte a destinazione.