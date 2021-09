Amanti del basilico? Con questi trucchi sarà il tuo alleato in cucina

Il basilico non delude mai, è senza dubbio l’erba aromatica che non manca nelle ricette della cucina italiana, il motivo? Rende i piatti assolutamente invitanti. Riuscire però ad averlo come socio non è sempre facile, ma c’è un trucco.

Il Basilico è un’erba aromatica, classe Lamiaceae, ed è infallibile nella preparazione di antipasti, primi e secondi! Chi può rifiutare delle bruschette alla caprese con due foglie di basilico in cima ad impreziosire l’antipasto? Tocco di verde speranza, illumina i piatti. Serve però trovare un modo per tenerselo stretto!

Il basilico è una garanzia di gusto, questo è accertato. La cucina italiana è apprezzata in tutto il mondo, perché per noi italiani cucinare non significa solo eseguire una ricetta, ma molto di più. Equivale a vivere un’esperienza nella quale cucina, cultura e passione di uniscono a suonano insieme all’unisono!

Certo che bisogna anche seguire della regole ben precise. Sia che si tratti di esecuzione, che di tempistiche. Fondamentale è conservare adeguatamente il cibo per non avere conseguenze disastrose. Infatti, se conservi il cibo male rischi di sbagliare tutto!

Nello specifico, il basilico rientra negli alleati che qualche volte fanno le bizze! Perché accade? Perché l’assenza di luce e calore lo estinguono, o meglio, cresce con molta più difficoltà. Ecco il modo per averlo a disposizione tutto l’anno.

Il basilico in cucina, ecco come renderlo un alleato

Il caldo che ha accompagnato le magiche vacanze estive va via, come anche la presenza dell’erba aromatica tanto miracolosa da rendere infallibili le ricette. Con il freddo non c’è più basilico?

Insieme al basilico perché non accostarci una salsa? Ecco le ricette più fantasiose. Il problema però, non è accostarlo, ma conservarlo! Sono quattro i trucchi da conoscere:

A freddo: lavare accuratamente le foglie, asciugarle e poi riporle in frigo in un contenitore ermetico;

lavare accuratamente le foglie, asciugarle e poi riporle in frigo in un contenitore ermetico; sotto sale: lavare per bene le foglie, asciugarle e poi riporle sotto uno spesso strato di sale, senza schiacciarlo, infine richiudere in contenitore ermetico così per com’è;

lavare per bene le foglie, asciugarle e poi riporle sotto uno spesso strato di sale, senza schiacciarlo, infine richiudere in contenitore ermetico così per com’è; sott’ olio : è il metodo più efficace e veloce per preparare il pesto; occorre lavare il basilico, asciugarlo, e riporlo in un contenitore ermetico sommergendo le foglie di olio fino a coprirle del tutto;

è il metodo più efficace e veloce per preparare il pesto; occorre lavare il basilico, asciugarlo, e riporlo in un contenitore ermetico sommergendo le foglie di olio fino a coprirle del tutto; al forno: separare le foglie dagli steli, lavarle per bene, asciugarle e una volta riscaldato il forno a 50°-60°, la temperatura deve essere la più bassa, vanno in forno per 20 minuti senza essere sovrapposte e poi lasciate raffreddare;

separare le foglie dagli steli, lavarle per bene, asciugarle e una volta riscaldato il forno a 50°-60°, la temperatura deve essere la più bassa, vanno in forno per 20 minuti senza essere sovrapposte e poi lasciate raffreddare; al naturale: staccate le foglie dagli steli, lavatele, asciugatele e legatele con uno spago l ramo stacco, infine apporli lontano da fonti calore con un gancio a mezz’aria e aspettare 10-14 giorni!

Insomma, la cucina è fantasia, inventando nuovi trucchetti si ha il basilico tutto l’anno e non si sbaglia un colpo!