Amadeus e Giovanna Civitillo, storia di un amore: “Lei, la donna della mia vita”. I due si sono conosciuti grazie a un programma di Rai1

Una lunghissima storia d’amore per una delle coppie più famose della tv italiana. Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti ben 19 anni fa, negli studi dell’Eredità, il famoso e longevo programma di Rai1.

Lì il loro primo incontro, e da allora scattò qualcosa. Lui era il conduttore del popolare quiz, mentre lei era parte del gruppo di ballerine della trasmissione. In particolare, era lei quella della “scossa” che inaugurava il momento topico del programma. Tra i due, complice la frequentazione quotidiana, nacque un rapporto sempre più solido che si è trasformato, poi, in un grande amore.

Il coronamento è arrivato col matrimonio e con la nascita di loro figlio, José. Il presentatore originario di Ravenna non ha mai mancato di sottolineare come per lui sua moglie Giovanna sia un vero e proprio punto fermo. I due si sono conosciuti nel 2002 e da allora non si sono più lasciati. Lui era agli inizi della sua esperienza come conduttore e lei una ballerina che stava diventando sempre più richiesta nelle produzioni Rai.

Amadeus e Giovanna Civitillo: una coppia dall’amore (quasi) ventennale

Amadeus ha raccontato dei retroscena interessanti in una vecchia intervista sul settimanale “Chi”. “Conoscere Giovanna è stata una grande fortuna e un’opportunità fondamentale per me. Ero single da qualche anno, e nella mia vita privata c’era soltanto mia figlia. Avevo 40 anni, e francamente poca voglia di pensare al grande amore. Mi dedicavo al lavoro, che ritenevo fosse la mia grande fortuna. Poi, invece, è arrivato anche l’amore. Ho capito immediatamente che era la donna della mia vita – ha spiegato Amadeus – perché ho provato emozioni mai viste prima. Ci siamo fidanzati nel 2003 e da allora non ci siamo più lasciati”.

Ma chi è Giovanna Civitillo? Campana, nata a Vico Equense, a pochi chilometri da Sorrento. Ha 43 anni ed è arrivata in tv nel 1996 dopo aver studiato danza per tutta la vita. Ha esordito in “Fantastica Italiana”, ma ha partecipato anche a “Carramba! Che sorpresa”, “Domenica in” e “I raccomandati”. Dopo essersi defilata per un periodo, è tornata in tv nel 2015 ad “Avanti un altro”, nell’autoironico ruolo della “Moglie di Amadeus”. Oggi si dedica soprattutto alla famiglia ed è molto attiva sui social. Nel 2019 ha celebrato le sue nozze con Amadeus.