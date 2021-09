Dramma Tommaso Paradiso: il dolore che lo ha cambiato per sempre

Tommaso Paradiso è il portavoce dei sentimenti della generazione di oggi. Le parole dei suoi testi si mescolano ad uno stile pop alternativo, rendendo l’artista unico nel suo genere.



La musica è una compagna di vita e Tommaso Paradiso non lo ha mai dimenticato. Gli eventi sono imprevedibili, a volte colgono di sorpresa, ma reagire è la cosa che cerca da sempre di insegnare nei suoi pezzi. Una carriera in ascesa, ma il dolore rimane.

Tommaso Paradiso è adesso tra i cantanti solisti più amati. Ex frontman della band tutta al pop, i TheGiornalisti, la sua carriera è in ascesa e niente e nessuno può fermarlo. Forse delle reminiscenze dal passato a volte tornano come fantasmi con cui è difficile fare i conti, ma del resto le difficoltà vissute non le ha mai nascoste.

Lacrime e dolore le ha confessate di recente, ma non finiscono qui le rivelazioni sulla sua vita. D’altronde si tratta pur sempre di un artista con tanta sensibilità, che scrive d’amore, sogni e delusioni, chi meglio di lui può comprendere i suoi fan?

Tommaso Paradiso racconta tutto sé stesso

Di ricordi dolorosi sembra che in questo periodo non se ne possa fare a meno. Anche la più amata Make Up artist si lascia andare ad un ricordo struggente, perché appunto la vita è imprevedibile e né lei, né il cantante romano avrebbero potuto sapere come sarebbero andate le cose. La musica non lo ha mai abbandonato, ma Tommaso Paradiso è stato vittima dell’abbandono più grande.

Tommaso è stato ospite, qualche tempo fa, della terza puntata del programma “L’Intervista”, condotto dal Padrone di casa di Canale 5, l’alterego maschile di Maria De Filippi, il marito Maurizio Costanzo. Il cantautore ha parlato della sua musica, delle difficoltà passate, e di come ha scoperto chi fosse il padre che lo ha abbandonato.

Racconta nell’intervista che è la mamma che gli rivela un evento dolorosissimo. Quando litigava con il padre, questo era solito ad andarsene, ed una volta quando aveva pochi mesi, Tommaso si è messo davanti alla porta per non farlo scappare.

La madre stanca della situazione, ha detto al marito di andare via una volta per tutte, e così è stato. Fino a quando Paradiso non ha postato una foto con Carlo Verdone definendolo come un padre che non ha mai avuto, e qui colpo di scena: il padre commenta e si palesa!

Il cantante è sconvolto, ma reagisce prontamente all’evento improvviso. Si fa una risata, si ricorda di voler diventare un buon padre, e di non abbandonare mai l’unica cosa che gli ha sempre dato stabilità, la musica!