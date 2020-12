Non può esistere carne alla griglia senza le salse per il barbecue. Le migliori sono anche molto facili da preparare

La grigliata è un piatto tipicamente estivo, chiama il caldo e la voglia di stare insieme all’aperto. Ma la carne alla griglia è un’altra cosa, possiamo mangiarla anche tutto l’anno. Ma ha bisogno anche di un accompagnamento. E allora vi consigliamo le migliori salse per il barbecue, facilissime da preparare in casa.

Salsa barbecue

In assoluto la salsa più adatta per le grigliate ed è anche molto facile da preparare. Sarà sufficiente tritare finemente 1 cipolla rossa e 2 spicchi di aglio. Poi metteteli rosolare in una pentola con una noce di burro. Aggiungete due cucchiai di aceto rosso e della passata (o il concentrato di pomodoro). Infine un cucchiaino di senape dolce e un pizzico di peperoncino. Portate a cottura e filtrate la salsa regolando con un po’ di salsa Worcester, tabasco sale, pepe, in base ai vostri gusti e anche al fatto se la mangiano o meno bambini.

Guacamole

Una salsa a base di avocado, tipicamente messicana e ideale per la griglia. Dovete solo schiacciare la polpa di un avocado maturo con una forchetta . Nella stessa ciotola aggiungete un pomodoro a pezzetti, una cipolla tritata, il succo di lime, un pizzico di sale e qualche goccia di tabasco. Mescolate, lasciate in frigorifero e servite.

Salse per il barbecue, ogni cucina ha la sua tradizione e noi possiamo copiare

Salsa verde

Una salsa tradizionale piemontese che di solito accompagna il bollito ma anche le grigliate, a cominciare da quelle di manzo, vitello e agnello. La ricetta è semplice: tritate del prezzemolo insieme alle acciughe, i capperi dissalati e della mollica di pane raffermo che avete fatto ammollare in un bicchiere di aceto e poi avete strizzato. Aggiungete anche uno spicchio d’aglio, un tuorlo d’uovo e la giusta dose di olio extravergine d’oliva per creare una salsa densa. Frullate tutto e portate in tavola.

Salsa alla menta

Una salsa rubata alla cucina orientale, delicata al punto giusto per accompagnare carni molto saporite, ma anche pollo e tacchino. Sarà sufficiente tritare un mazzetto di menta fresca insieme ad un cucchiaino di zucchero, tre cucchiai di aceto di mele e altrettanti di olio extravergine. Non c’è bisogno di salare.

Salsa di pomodori messicana

Dalla cucina messicana anche una salsa di pomodori. Preparatela tritando al coltello alcuni pomodori maturi insieme ad una cipolla bianca, al coriandolo fresco e un paio di peperoncini ai quali avete tolto i semini Mescolate tutto insieme ad una presa di sale e un pizzico di zucchero, aggiungete il succo di un lime e la salsa sarà pronta.