Qual è stato il Game of the Year 2020? I risultati sono discordanti e dipendono anche dalla posizione geografica di utenti ed esperti

Qual è stato il gioco migliore del 2020? Quale avventura o storia vi ha più coinvolto ed emozionato? Quale aveva la migliore grafica, quale il miglior gameplay?

Siamo vicini alla fine di questo anno pazzesco e come sempre è tempo di bilanci, anche per quanto riguarda le classifiche dei migliori videogame. Chiaramente, se rivolgessimo queste domande ad ognuno di voi, ogni persona risponderebbe secondo i propri gusti.

A stilare una classifica abbastanza accurata del Game of the Year 2020 ci ha pensato Metacritic. All’interno troviamo dei veri capolavori come “The last of Us-parte 2” e anche dei giochi sorprendenti come “Hades”. Ecco la lista completa di Metacritic con relative valutazioni:

Persona 5 Royal (PS4) – 95/100; The Last of Us Parte II (PS4) – 93/100; Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta – Edizione Definitiva (PS4) – 93/100; Hades (Nintendo Switch) – 93/100; Half Life Alyx (PC) – 93/100; Ori and the Will of the Wips (Nintendo Switch) – 93/100; Hades (PC) – 93/100; Demon’s Souls (PS5) – 92/100; Dragon Quest XI S Echi di un’Era Perduta – Edizione Definitiva (Xbox One) – 91/100; Microsoft Flight Simulator (PC) – 91/100.

Il Game of the Year 2020 in Giappone e secondo IGN

Chiaramente, ribadendo quanto sopra, le classifiche possono variare a seconda dei gusti ma anche della “posizione geografica” degli utenti. E’ il caso ad esempio del Giappone: Famitsu ha chiesto a sviluppatori e persone influenti in Giappone di votare il miglior gioco del 2020 e la classifica è completamente differente da quella di Metacritic.

Al primo posto in Giappone infatti troviamo il capolavoro “Ghost of Tsushima”, che sorprendentemente non è nemmeno nei primi dieci posti nella lista di Metacritic. Nella classifica giapponese è presente anche “Fall Guys”, gioco rivelazione ormai arrivato alla terza stagione.

Per quanto riguarda IGN invece il GOTY 2020 è Hades: il roguelike di Supergiant Games che ci porta a vestire i panni del principe degli inferi, ha battuto titoli più accreditati come appunto “The last of us 2”, “Marvel Spiderman-Miles Morales” e “Final Fantasy VII Remake”.