Grande Fratello Vip, l’ex di un vippone attacca: “Non accetto lezioni di vita”

Grande Fratello Vip 2021: l’ex fidanzata di un concorrente sbotta sui social pubblicando un durissimo post. “Non accetto lezioni di vita”.

Scontro a distanza tra un concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e l’ex fidanzata la quale, dopo aver scoperto di essere stata diffidata, ha espresso il proprio disappunto sui social. Alex Belli che nella casa del Grande Fratello Vip ha instaurato un rapporto splendido con Manuel Bortuzzo conquistando l’affetto dei fans, pare abbia diffidato l’ex moglie Katarina Raniakova e l’ex compagna Mila Suarez.

Durante un momento di gioco con gli altri concorrenti, Alex Belli ha dichiarato: “Chi non vorrei che entrasse in casa per un confronto? Beh è facile… la mia ex moglie e la mia ex fidanzata che tra l’altro hanno una bella diffida!”.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Mila Suarez si è così lasciata andare ad uno sfogo.

Grande Fratello Vip 2021: Alex Belli diffida Mila Suareaz, lei reagisce così

Attraverso due storie pubblicate su Instagram, Mila Suarez si è lasciata andare ad uno sfogo nei confronti di Alex Belli ricordando la propria partecipazione al Grande Fratello Vip nel corso della quale ha avuto diversi confronti con Belli.

Mila Suarez, attraverso delle storie pubblicate su Instagram e che vedete qui in alto, si scaglia contro Alex Belli.

“In uno Stato Libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura nonchè di tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro” – ha scritto Mila Suarez.

“Non accetto lezioni di vita e non mi faccio intimorire con diffide legali da parte di chi, a mio modesto giudizio, non può certamente essere considerato un esempio di correttezza. Vorrei solo ricordare al signo Gabelli (il vero nome di Alex Belli è Alessandro Gabelli ndr) e alla sua cara Duran che, quando la sottoscritta partecipò al GF, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà facendo riferimento ai miei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontani anni luce dal mio stile di vita e dal mio modo di essere”, ha concluso.

Alfonso Signorini mostrerà ad Alex Belli le parole di Mila Suarez nella prossima puntata del reality?