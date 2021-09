Incidente per Gemma Galgani, come sta? Maria De Filippi lo svela a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha avuto un incidente prima di Uomini e Donne. A rivelarlo è stata Maria De Filippi durante la puntata.

Gemma Galgani, da oltre dieci anni a questa parte, è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Durante la puntata trasmessa ieri pomeriggio, abbiamo visto la dama alle prese con Fliberto, il nuovo nemico di Tina Cipollari.

Il cavaliere l’ha invitata ad uscire e subito dopo la puntata, i due hanno avuto modo di vedersi, ma l’uscita non è andata come sperato. In quanto la dama di Torino ha scelto di chiudere subito la conoscenza, in quanto non avrebbe sentito nessuna scintilla o interesse che possano spingerla a volerlo frequentarlo. Durante il loro confronto, però, Filiberto ha chiesto a Gemma come stesse dopo l’incidente che l’ha colpita, spiazzando tutto il pubblico in studio.

Maria De Filippi ha subito chiarito tutto, affermando che la dama poco prima è stata tamponata in auto. Gemma Galgani ha subito rivelato le sue condizioni di salute e non è mancata la piccata reazione di Tina Cipollari.

Uomini e Donne: come sta Gemma Galgani dopo l’incidente

Gemma Galgani ha confermato quanto rivelato in un primo momento da Filiberto a Uomini e Donne e in seguito da Maria De Filippi in persona, rivelando che fortunatamente non si è trattato nulla di grave e che ora sta benone. Anche perché se fosse successo l’opposto, non sarebbe nemmeno stata in grado di potersi presentare in studio per registrare la puntata.

Ovviamente, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è mancata la reazione di Tina Cipollari che non si è lasciata sfuggire un’opportunità così ghiotta per poter colpire la sua acerrima nemica.

“Tanto gli airbag sono nuovi“ ha esclamato l’irriverente opinionista, andando a colpire la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, che ha preferito glissare sul commento ricevuto per concentrarsi sul cavaliere che aveva di fronte, che ad un certo punto non ha speso belle parole nei suoi confronti. Il motivo?

Filiberto l’ha accusata di non avere attribuiti e di essere una persona fin troppo dolce. In quanto in questi anni avrebbe reagito, secondo quella che è la sua opinione, con estrema pacatezza nei confronti di Tina Cipollari. Questo l’ha mandata su tutte le furie e di lui non ne vuole più sapere, rimproverandolo di essere bene com’è fatta vista la sua lunga permanenza negli studi Elios di Roma.

Gemma Galgani ha avuto un incidente prima di Uomini e Donne, ma fortunatamente sta bene. La vera batosta, come al solito, arriva sempre in studio.